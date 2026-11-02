El plan invernal de carreteras en Galicia contará con 101 quitanieves y 460 profesionales

Una quitanieves en A Mezquita el pasado invierno EFE

El Plan Invernal en la Red de Carreteras del Estado en Galicia para la campaña 2026-2027 contempla la actuación de más de 460 profesionales y 101 máquinas quitanieves.

Así lo ha detallado este lunes el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, tras presidir la firma del protocolo por el que se activa un plan que tiene como objetivo garantizar la seguridad y la movilidad durante el invierno.

Blanco ha informado de que el operativo de este invierno para los casi 2.500 kilómetros de vías de titularidad estatal en la comunidad se completa con la movilización de 19.814 toneladas de sal y 3.236.000 litros de salmuera.

El personal está compuesto por 252 conductores especializados en quitanieves, 87 encargados y técnicos y otros 123 operarios que manejan este tipo de maquinaria.

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La utilización de estos medios dependerá de las necesidades concretas a medida que avancen los meses, por lo que las cantidades podrían aumentar. La campaña se prolongará hasta el 30 de abril de 2027.

El delegado ha señalado que el objetivo es garantizar que las carreteras estatales estén preparadas para el invierno, porque "lo más importante es la seguridad de los usuarios y usuarias de las vías".

También ha pedido a los conductores prudencia en todo momento y que adapten la conducción al estado de las carreteras y a las condiciones meteorológicas, reduciendo la velocidad cuando sea necesario.

El protocolo tiene como finalidad establecer la organización y los procedimientos de actuación de los servicios, medios y recursos de la Administración General del Estado disponibles en Galicia que, ante la previsión de precipitaciones en forma de nieve u otras situaciones climáticas extremas, sea necesario movilizar para garantizar la circulación en la Red de Carreteras del Estado.

El objetivo es reducir al máximo el número de tramos con restricciones al tráfico y evitar las retenciones de vehículos o, en su caso, minimizar su duración ante fenómenos meteorológicos adversos.