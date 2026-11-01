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Galicia

Rueda traslada su pésame y "todo el cariño" a las familias de gallegos fallecidos y del resto de víctimas

Escribió estas palabras tras conocerse el sábado el fallecimiento de María Vázquez Nieto, arquitecta de 42 años de Cerdedo Cotobade

Ep
01/11/2026 12:15
Alfonso Rueda, durante la rueda de prensa tras la reunión del consello de la Xunta, este lunes
Alfonso Rueda
EFE /Lavandeira Jr
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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha trasladado su más sentido pésame y "todo el cariño" a las familias de los gallegos fallecidos y del resto de las victimas del accidente ferroviario registrado en Urda (Toledo) el pasado miércoles tras un choque entre dos trenes.

"Siguen llegando noticias tristísimas de Urda", escribió en su perfil de 'X'. El mensaje está acompañado de una noticia que informa del fallecimiento de María Vázquez Nieto, una arquitecta de Cerdedo Cotobade (Pontevedra) de 42 años, identificada como una de las 69 personas fallecidas durante el siniestro.

"Desde aquí, mi más sentido pésame y todo el cariño para las familias de los gallegos fallecidos y del resto de las víctimas. Estamos con ellos, y con todos y cada uno de los afectados", concluyó el presidente de la Xunta.

Fallecimiento de María Vázquez Nieto

El fallecimiento de María Vázquez Nieto se conoció durante el sábado. Además, era hija de un exconcejal del PP de su localidad natal, Enrique Vázquez. Su cuerpo será trasladado a Galicia desde Madrid y será velada en su municipio natal, sin que hayan trascendido más detalles por el momento.

URDA (TOLEDO), 28/10/2026.- Efectivos de bomberos inspeccionan junto a los vagones del tren AVE que ha colisionado este miércoles con otro de Iryo en la línea Madrid-Andalucía, a la altura de Urda (Toledo), un accidente que se ha saldado de momento con un balance de al menos 64 fallecidos y decenas de heridos graves. EFE/Chema Moya

Identificadas 56 de las 69 víctimas del accidente de Urda

Más información

El siniestro ha dejado un balance provisional de 69 víctimas mortales y más de 200 heridos entre un total de 538 personas que viajaban en los trenes de Renfe e Iryo implicados en el accidente.

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