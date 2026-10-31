Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

La Xunta volverá a permitir quemas agrícolas y forestales en Galicia a partir del lunes

Ep
31/10/2026 11:33
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Consellería del Medio Rural ha informado este sábado de que las quemas de restos agrícolas y forestales volverán a estar permitidas en Galicia desde el lunes, día 2 de noviembre, tras dar por finalizada la campaña de alto riesgo de incendios.

En un comunicado, el Gobierno gallego señala que las personas interesadas deberán informar con al menos dos días de antelación para las agrícolas, mientras que las forestales requerirán de autorización administrativa.

No obstante, la Xunta advierte de que tanto las comunicaciones como las autorizaciones podrían dejar de tener validez en caso de fuertes vientos o altas temperaturas.

Las gestiones se pueden realizar a través de una web específica habilitada por la administración autonómica o mediante una llamada al teléfono 012.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Los Museos Científicos de A Coruña celebran la Semana de la Ciencia con nueve días de entrada gratuita
Redacción
14 octubre 2024A CoruÃ±a.- PanorÃ¡micas de la ciudadPuerto deportivo y Hospital Abente y Lago

Un paciente del Abente y Lago prende fuego a su cama al quedarse dormido fumando
Redacción
Campaña o teu pobo premia

Curtis inicia la campaña “O teu pobo premia” con 7.000 euros para promover las compras en el comercio y en la hostelería local
Redacción
Múltiples personas de la sociedad española pasaron por el besamanos

La princesa Leonor cumple 21 años
EFE