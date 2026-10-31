La Xunta volverá a permitir quemas agrícolas y forestales en Galicia a partir del lunes

La Consellería del Medio Rural ha informado este sábado de que las quemas de restos agrícolas y forestales volverán a estar permitidas en Galicia desde el lunes, día 2 de noviembre, tras dar por finalizada la campaña de alto riesgo de incendios.

En un comunicado, el Gobierno gallego señala que las personas interesadas deberán informar con al menos dos días de antelación para las agrícolas, mientras que las forestales requerirán de autorización administrativa.

No obstante, la Xunta advierte de que tanto las comunicaciones como las autorizaciones podrían dejar de tener validez en caso de fuertes vientos o altas temperaturas.

Las gestiones se pueden realizar a través de una web específica habilitada por la administración autonómica o mediante una llamada al teléfono 012.