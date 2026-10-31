El tráfico del AVE Ourense-Santiago dejará de controlarse desde Atocha y lo asumirá el nuevo centro de Adif en Galicia

El AVE a su llegada a Ourense

El tráfico de la línea de alta velocidad entre Ourense y Santiago dejará de gestionarse desde el cerebro operativo de Adif en Atocha y lo asumirá el nuevo --por renovado-- centro de regulación de la circulación de Galicia, sito en Ourense.

En el actual centro de regulación de la circulación gallego, ubicado en la antigua estación de San Francisco, en Ourense, trabajan, simultáneamente, una decena de personas, según informan fuentes del sector consultadas por Europa Press.

Adif anunció en septiembre del año pasado una inversión de 1,1 millones de euros para modernizarlo. Entre otras cosas, a través de un comunicado de prensa, avanzó que contará con un 'videowall' de 35,14 metros cuadrados y "última tecnología".

Lo que comunicó entonces el administrador ferroviario es que el nuevo centro de regulación de la circulación, el cerebro operativo de Adif en Galicia, gestionará, "a distancia y en tiempo real, la circulación de trenes por toda la red de Galicia: líneas de los tres anchos de vía que suman 1.151 kilómetros".

Esto significa que también llevará el tramo de alta velocidad Ourense-Santiago, que en la actualidad controla Atocha, desde el pasado miércoles en el foco de las informaciones por el accidentre entre un AVE y un Iryo en Urda (Toledo), con el resultado de al menos 69 fallecidos.

"También, como novedad respecto al actual CRC, gestionará el tramo Ferrol-Ribadeo, de la red de ancho métrico. Todo el tramo en territorio gallego de la red de ancho métrico", precisan fuentes de Adif consultadas por Europa Press.

El nuevo centro está en construcción y las fuentes del sector consultadas apuntan que "se trata de modernizar, unificar y mejorar las instalaciones", porque "falta hace". "La compañía ya despliega el software" y "avanza en la adecuación del edificio de la antigua estación de San Francisco que acogerá a este puntero centro", decía Adif hace un año, sin aportar plazos.

En el actual trabajan 10 personas "simultáneamente", que controlan el tráfico de toda la red convencional de Galicia. "Ahora se controla todo menos el nuevo Madrid-Ourense (que llega hasta Taboadela) y el Ourense-Santiago (nuevo)", explican las fuentes consultadas.

De hecho, con el nuevo centro habrá otro cambio: el límite de Taboadela va a modificarse y pasará, con la puesta en servicio de otro tramo (actualmente en plataforma, sin vía), a Seixalbo, más cerca de Ourense. Es decir, desde Atocha llevarán Madrid-Seixalbo en lugar de Madrid-Taboadela y el Taboadela-Seixalvo actual seguirá en servicio gestionado por Ourense.

"LA CURVA DE LA BAÑERA"

El siniestro de Urda se produjo tras la avería del sistema 'LZB', cuya caída paró a los trenes. El 'LZB' es el equivalente al 'ERTMS', al que de hecho está migrando la línea más antigua de la alta velocidad española, la que conecta Madrid y Sevilla.

"En el eje atlántico, que hay 'ERTMS', no hay apenas incidencias, el 'ERTMS' funciona", destacan las fuentes del sector. En Angrois (en el tramo final de la línea Ourense-Santiago, donde descarriló un Alvia en 2013 causando 80 muertes) se implantó este sistema de control continuo de la velocidad y frenado automático en agosto de 2023, esto es, 10 años después. Existe conenso en que su presencia una década atrás habría impedido la tragedia.

Tras el accidente de A Grandeira, la obra para implantar el 'ERTMS' fue adjudicada en 2015, con la previsión de que estuviera lista en 2017. Este amplio plazo fue justificado en su momento por la complejidad técnica y por el hecho de no parar la circulación de los trenes salvo en contados días.

De hecho, durante la implantación hubo incidencias, pero las fuentes consultadas advierten de que fueron "las típicas", e introducen la idea de ingeniería de "la curva de la bañera" de las instalaciones, según la cual "al principio fallan mucho, luego poco... y luego otra vez mucho (para cambiarlas)". Modificación que afronta el 'LZB' en la línea Madrid-Sevilla, un sistema instalado en 1992 y "obsoleto", según la opinión de expertos.