El cine gallego brilla en una Seminci que concede la Espiga de Oro a "Dao"

El cineasta gallego Eloy Enciso (c), en la imagen acompañado por actores y productores de su película, recupera en 'Todo es cárcel' EFE

El cine gallego cierra con éxito la 71 Semana Internacional de Cine de Valladolid, con el Premio DOC. España para "Todo es cárcel", del lucense Eloy Enciso, y el Premio Pilar Miró a la mejor dirección española para Sebastián Uría, berciano afincado en Galicia, por "Adiós, ríos". A estos reconocimientos se suma la acogida de "A nadadora", de Sandra Sánchez, segunda película más votada por el público en la sección Punto de Encuentro.

El premio a "Todo es cárcel" reconoció una película que aborda el peso de la historia y del horror en el paisaje cotidiano. A través de cartas, conversaciones, objetos, espacios y distintas formas de puesta en escena, Enciso explora la dimensión intergeneracional del trauma y el genocidio fascista perpetrado por el régimen franquista.

Por su parte, Sebastián Uría recibió el Premio Pilar Miró a la mejor dirección española por "Adiós, ríos". El jurado, integrado por Lucas Barquero, Fernando Bernal y María Juesas, destacó su mirada sensible y humanista y su capacidad para conectar pasado y presente y devolver la vida a un territorio en proceso de despoblación.

"A nadadora", de Sandra Sánchez, completó la destacada presencia gallega con el segundo puesto en la votación del público de Punto de Encuentro, por detrás de "Salen las lobas", de Claudia Estrada. Los premios del público, organizados en colaboración con El Norte de Castilla, se deciden mediante las votaciones de los espectadores tras las proyecciones.

La Espiga de Oro de la Sección Oficial Internacional recayó en "Dao", del cineasta franco-senegalés Alain Gomis, una coproducción de Francia, Senegal y Guinea-Bisáu. Una boda en Francia y un rito funerario en Guinea-Bisáu articulan una película que combina personajes de ficción, personas reales y testimonios para reconstruir las historias de quienes se fueron y quienes decidieron quedarse. El jurado destacó su singular forma cinematográfica y su capacidad para crear un espacio entre la ficción y el documental en el que resuenan lo personal y lo colectivo.

La 71 Seminci concluye este sábado con el estreno en España de "Hombre al agua", de Gael García Bernal. El festival ha celebrado más de 120 coloquios y ha contado con la participación de más del 90% de los cineastas programados en las secciones oficiales. En un primer balance provisional, la organización cifra en 100.000 los espectadores que han acudido a las salas de Valladolid.

Sección Oficial Internacional

El jurado de la Sección Oficial Internacional estuvo integrado por la productora italiana Francesca Andreoli, el compositor francés Grégoire Hetzel, el programador y escritor Dennis Lim, la cineasta y productora española Elena Manrique y el realizador uruguayo-español Federico Veiroj.

Además de distinguir a "Dao", concedió la Espiga de Plata a "La Gradiva", de Marine Atlan, coproducción de Francia e Italia. El fallo reconoció su riqueza narrativa, su combinación de naturalismo y elementos novelescos, líricos y mitológicos, así como el trabajo de su elenco.

"Aquí", de Tiago Guedes, recibió una mención especial por su ambición visual y narrativa y por transformar su material de partida en un universo propio, casi atemporal.

El Premio Ribera del Duero a la mejor dirección fue para el argentino Lisandro Alonso por "La libertad doble", coproducción de Chile, Argentina, Luxemburgo, Alemania y Reino Unido. El jurado valoró su convicción cinematográfica y su capacidad para transformar el lenguaje contemplativo en una experiencia cómplice.

Alba Rohrwacher obtuvo el premio a la mejor actriz por "A Good Little Soldier", de Stephane Brizé. Su interpretación de Carla, una ejecutiva atrapada en un mecanismo de dominación del que es a la vez cómplice y víctima, fue reconocida por su sensibilidad, profundidad y sutileza.

El premio al mejor actor recayó en Swann Arlaud por "Un hombre de nuestro tiempo", de Emmanuel Marre. El jurado destacó su capacidad para retratar las contradicciones y los compromisos morales de un hombre impulsado por la ambición y el idealismo.

La película de Marre también recibió el Premio Renault Group a la mejor dirección de fotografía, concedido a Oliver Boonjing por su forma de retratar el pasado con un lenguaje dinámico y contemporáneo.

Sandra Wollner ganó el Premio Miguel Delibes al mejor guion por "Everytime", una exploración del duelo y la memoria en un mundo mediado por la tecnología digital. El fallo subrayó su indagación sobre cómo la pérdida transforma la percepción del tiempo y de la realidad.

El Premio José Salcedo al mejor montaje distinguió a Guillaume Lillo por "La Gradiva", cuyo ritmo, construido a partir de las emociones de los personajes, incorpora al espectador a su recorrido.

Punto de Encuentro

El jurado de Punto de Encuentro, formado por Gabriel Azorín, Maximiliano Cruz y Leonor Noivo, otorgó el premio al mejor largometraje a "9 Temples to Heaven", de Sompot Chidgasornpongse. La película sigue a tres generaciones de una familia que visitan lugares sagrados y plantea una mirada crítica hacia la mercantilización de la fe y los conflictos ideológicos y generacionales de la Tailandia contemporánea.

El Premio Especial FUNDOS fue para "Cinemanía", de Marc Ferrer. El jurado reconoció su libertad formal y discursiva y el cariño y el humor con los que aborda los conflictos de unos personajes que sobreviven en una ciudad condicionada por la especulación inmobiliaria y la deriva afectiva.

Manon Coubia recibió el Premio ESCAC por "Forest High", una obra valorada por el rigor y la sensibilidad de sus retratos íntimos, el equilibrio entre puesta en escena, interpretaciones y montaje y su reflexión sobre la idea de refugio.

Alquimias

El Gran Premio Alquimias recayó en "Promised Spaces", de Ivan Marković, coproducción de Francia, Alemania, Serbia y Camboya. El jurado, integrado por Anna Cornudella Castro, Cyril Neyrat y Aura Satz, destacó su retrato de una urbanización depredadora que, todavía inconclusa y ya en ruinas, alberga un microcosmos de clases sociales segregadas.

David Baute obtuvo una mención especial por "Benigno", retrato de un hombre mayor que prepara su legado y de un estilo de vida insular amenazado. El fallo valoró también su mirada sobre la belleza volcánica de Canarias.

Tiempo de Historia

El jurado de Tiempo de Historia, compuesto por Alejandro Alvarado Jódar, Cíntia Gil y Vlad Petri, concedió el Gran Premio a "Alea Jacarandas", de Hassen Ferhani, coproducción de Argelia y Francia. La película fue reconocida por entrelazar capas históricas, culturales, íntimas y geográficas en una carta de amor a una ciudad y a sus habitantes.

El Premio Especial Tiempo de Historia distinguió a "Biografía de Jorge Luis Borges", de Mariano Llinás. El jurado valoró su carácter inventivo y sorprendente y su búsqueda de las contradicciones de una de las personalidades más enigmáticas del siglo XX.

"At Night", de Beatrice Gibson, recibió una mención especial por su viaje a la interioridad de mujeres que comparten sentimientos y experiencias ante distintas encrucijadas existenciales.