Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

La Xunta justifica cambios en ley de acompañamiento para "agilizar" vivienda protegida con "la mitad" de plazos

Europa Press
30/10/2026 16:14
El secretario general de Vivienda y Urbanismo, Heriberto García, comparece esta mañana en la Comisión 3ª del Parlamento de Galicia para dar cuenta de los presupuestos de vivienda para 2027
El secretario general de Vivienda y Urbanismo, Heriberto García, la mañana de este viernes en la Comisión 3ª del Parlamento de Galicia 
EFE/Xoán Rey
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El secretario xeral de Vivenda e Urbanismo y director del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García, justifica incluir diferentes cambios en la ley de acompañamiento a los presupuestos gallegos de 2027 para "agilizar" la construcción de vivienda, con una tramitación urgente preferente de licencias para la protegida y en "la mitad" de plazos.

Así lo ha expuesto en su comparecencia en el Parlamento gallego, en la que ha destacado que las políticas de vivienda de la Xunta en 2027 contarán con 520 millones, "con mucha diferencia la mayor inversión en toda su historia". Señala que esta cifra sale de la suma de 293 millones del IGVS (un 8,5% más), los 224 millones de la sociedad Vivenda Pública de Galicia (Vipugal), con una subida del 188%, y los 2,7 millones del Consorcio Casco Vello de Vigo.

Entre este total, hay 326 millones que van directamente para construir vivienda pública, el "doble" que en 2026, por lo que "dos de cada tres euros son para levantar nuevas viviendas públicas".

Resalta 37,5 millones para continuar con el desarrollo de suelo de vivienda protegida y 71 millones para ayudas a la rehabilitación para alquiler. Asimismo, las ayudas específicas para facilitar el acceso a la vivienda crecen un 5,5%, hasta superar los 46 millones.

Igualmente, Heriberto García ha subrayado que el 80% de los fondos de vivienda de la Xunta son fondos propios, 418 millones, con 51 millones finalistas del Estado, "menos del 10%".

Todo ello con el horizonte con el objetivo de alcanzar las 10.000 viviendas públicas en la comunidad autónoma para el año 2030.

La alcaldesa, Inés Rey, este viernes

Inés Rey exige a la Xunta que transfiera "de inmediato" los 10,2 millones de euros por ser zona tensionada a A Coruña y Santiago

Más información

Así, remarca la nueva reserva del 20% de las nuevas promociones para personas que lleven más de 5 años inscritas en el registro de demandantes, así como el mantenimiento de las actuales del 25% de las viviendas protegidas en compra para menores de 36 años y del 30% para personas de entre 36 y 45 años con hijos, así como la reserva del 40% de las viviendas en alquiler para la juventud.

Igualmente, se refiere a cambios normativos de cara a que toda vivienda de titularidad pública se cualifique como protegida permanente y se adjudique por registro de demandantes de viviendas, lo que parece una "obviedad", pero ve necesario ante situaciones de la entidad estatal Casa 47, con alquileres a 800 euros, por "encima de precios de mercado", y "sin atender al registro de demandantes".

También valora que se mantiene el límite de ingresos para acceder a estas viviendas hasta cuatro veces el Iprem (o 4,5 veces en el caso de las familias numerosas).

Junto a esto, resalta nuevas líneas como los 7 millones que habrá para que municipios promuevan viviendas de promoción públicas, con ayudas de hasta 80.000 euros por vivienda.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Polideportivo de Carral

Carral completa la rehabilitación de la polideportiva de Canedo con una inversión de casi 48.000 euros
Redacción
Feijóo, durante la reunión que ha mantenido este viernes con expertos en infraestructuras y servicios ferroviarios

Feijóo, ante quienes recuerdan que habló de fallo humano en Angrois: "Mi tesis fue respaldada judicialmente"
Europa Press
El reumatólogo Javier de Toro, esta mañana, en el Chuac

Javier de Toro, coordinador de la unidad docente de Medicina en A Coruña | “Habrá un crecimiento en el número de alumnos, pero hay que ser prudentes”
Dani Sánchez
Manifestación contra la violencia de género en Madrid

Ascienden a 44 las mujeres asesinadas este año por violencia de género tras confirmar Igualdad el caso de Barcelona
OTR Press