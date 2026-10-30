Casi siete mil jóvenes gallegos piden el Bono Cultural en la provincia de A Coruña, a falta de un día para concluir el plazo

Una librería en la ciudad de A Coruña Archivo El Ideal Gallego

Según los datos del Ministerio de Cultura, 6.949 jóvenes han solicitado el Bono Cultural Joven en la provincia de A Coruña. En total, 16.425 gallegos nacidos en 2008 han disfrutado de la iniciativa impulsada por el ministerio para incentivar el acceso a la cultura, a un día de finalizar el plazo.

Siguen a A Coruña, las provincias de Pontevedra con 6.426 solicitudes, Ourense con 1.530 y Lugo con 1.520.

El Bono Cultural Joven está regulado por el Real Decreto, con vigencia indefinida, que el Consejo de Ministros aprobó el 21 de marzo de 2023, a propuesta del ministro de Cultura. Cuenta con una dotación de 170 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados.

Casi 5.500 jóvenes de A Coruña nacidos en 2008 ya solicitaron el Bono Cultural Joven 2026 Más información

A nivel nacional, fueron un total de 366.256 jóvenes los que solicitaron la ayuda. La cifra representa un incremento continuado desde su implantación y consolida la iniciativa tras alcanzar más de 1,6 millones de solicitudes acumuladas en sus cinco ediciones.

Concretamente, la edición de este año ha superado las métricas de las cuatro convocatorias precedentes, según datos consultados por Europa Press. Así, en 2022, primer año de vigencia de la medida, obtuvieron el bono un total de 277.607 personas.

El Bono Cultural Joven concede a cada beneficiario una ayuda de 400 euros para consumir en productos, servicios y actividades culturales durante un plazo de doce meses.

La asignación se divide en tres tramos: 200 euros para artes en vivo, patrimonio cultural y artes audiovisuales; 100 euros para productos culturales en soporte físico; y 100 euros para consumo digital o en línea.

La ayuda también permite otra modalidad, destinando a cuantía total de la ayuda a una sola categoría a elegir entre: cursos y talleres de contenido cultural, instrumentos musicales o medios de creación y material artístico.