A xunta electoral amoesta a Rueda por un acto en Vigo e PSOE denúnciao tamén pola comparecencia de presupostos
A Xunta Electoral Provincial de Pontevedra amoestou ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, polas súas declaracións na visita ás promocións de vivenda pública en construción en San Paio de Navia (Vigo) o pasado día 14 de outubro despois dunha demanda do PSdeG.
Os socialistas galegos tamén presentaron denuncias, ás que tivo acceso Europa Press, contra o titular de Xunta en relación ao contido a súa comparecencia xunto ao conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, após o Consello que aprobou os presupostos. Ademais, levan á xunta electoral o anuncio feito o pasado 7 de outubro na sesión de control do Parlamento de Galicia, no que avanzou sete millóns de euros para axudar aos concellos a construír vivenda pública municipal.
Nunha resolución con data do 28 de outubro e á que tivo acceso Europa Press este venres, a Xunta Electoral Provincial de Pontevedra conclúe que o presidente incumpriu o artigo 50.2 da Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeneral, que prohibe aos poderes públicos os actos que conteñan alusións ás realizacións ou aos logros obtidos.
Así, ordénalle retirar a nota de prensa do acto da web da Xunta, así como de todas as canles institucionais nos que se difundiu e pide ao presidente da Xunta que "se absteña de realizar ou difundir actos ou comunicacións institucionais que vulneren o disposto" no citado artigo "mentres dure o proceso electoral".
Contra a resolución cabe recurso ante a Xunta Electoral Central.
Outras dúas denuncias do PSdeG
Noutra denuncia, os socialistas acusan o presidente da Xunta e ao titular de Facenda, Miguel Corgos, de incumprir a lei electoral na comparecencia posterior á reunión do Consello da Xunta do pasado 16 de outubro, na que se aprobaron os presupostos para 2027.
Na documentación presentada ante a xunta electoral, os socialistas denuncian que os comparecentes non se limitaron a dar conta dos acordos do día, senón que "enxalzaron a xestión acumulada do Goberno en materia fiscal", con "comparacións con outras comunidades", destacando "incrementos orzamentarios", con referencias a "fitos históricos" e a prioridades e compromisos.
Todo iso despois de que os socialistas xa denunciasen ante a xunta electoral o anuncio realizado por Alfonso Rueda na sesión de control do pleno do Parlamento de Galicia do pasado día 7 de outubro, na que avanzou a posta en marcha dunha "liña pioneira para axudar aos concellos a construír vivenda pública", un anuncio que os socialistas denuncian que a propia Xunta publicou na súa páxina web.