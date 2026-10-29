Sanidade eleva su presupuesto a 6.032 millones para el próximo año

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño (c), antes de presentar el presupuesto de su departamento EFE/ Lavandeira jr

La Xunta de Galicia prevé la creación de un total de 483 plazas en la sanidad pública gallega en 2027, con un presupuesto de personal de 2.562 millones de euros, un 7,5% más que este año, en unas cuentas que refuerzan “la Atención Primaria y la salud mental”, según declaró el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.

El titular de Sanidade presentó ante en la Comisión tercera del Parlamento autonómico los presupuestos correspondientes a su departamento para el próximo ejercicio, que ascienden a 6.032 millones de euros, un 6,35% más que en 2026.

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De las 483 nuevas plazas anunciadas, 136 corresponden al plan de reforma de Atención Primaria y Comunitaria, que prevé incorporar 39 médicos, 26 profesionales de enfermería para los puntos de atención continuada (PAC), 21 técnicos en salud, ocho psicólogos clínicos, siete enfermeros especialistas, siete fisioterapeutas y 14 podólogos.

Plan estratégico

El Ejecutivo gallego contempla también 101 plazas vinculadas al plan estratégico de salud mental 2026-2030, incluidas ocho para ampliar la red de psicología clínica en Atención Primaria, que alcanzará los 36 profesionales, con una inversión de cinco millones.

Otras 40 se destinarán al área sanitaria de Vigo; 14, al plan de reproducción humana asistida, y diez, a la atención paliativa y la cronicidad compleja en Pediatría, con cinco pediatras y cinco profesionales de enfermería.

El presupuesto de Atención Primaria llegará a 1.854 millones de euros, un 6,1% más, mientras que la atención hospitalaria dispondrá de 3.814 millones, con un incremento del 6%.

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El Gobierno autonómico sitúa entre sus prioridades reducir las listas de espera, después del aumento de los tiempos que Gómez Caamaño atribuyó “a los paros médicos contra el Estatuto Marco estatal”.

Las inversiones reales de la Consellería de Sanidade alcanzarán los 465,7 millones de euros. Entre las principales actuaciones figuran 54,1 millones para el nuevo Hospital Universitario de A Coruña, 24,3 millones para el complejo hospitalario de Ourense y once millones para el nuevo hospital de Montecelo, en Pontevedra.

Además, se destinarán 75,1 millones de euros a equipamiento médico y alta tecnología hospitalaria, casi un 60% más.

Fondos para farmacia

El presupuesto destinado para farmacia alcanzará los 1.735,6 millones de euros, 122 millones más que en 2026; mientras que la formación de especialistas sanitarios contará con 112,8 millones de euros, 18,6 millones más que en el ejercicio anterior.

Por su parte, la inversión en investigación sanitaria ascenderá a 83,2 millones de euros, incluidos los presupuestos de las tres fundaciones de investigación integradas en el sector público.

La Dirección Xeral de Saúde Pública contará en 2027 con 74,4 millones de euros, 13,5 millones más que el año anterior y entre las principales novedades figurará la puesta en marcha de un programa de cribado universal de la diabetes tipo 1 dirigido a la población infantil, para el que la Xunta destinará más de un millón de euros.

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Por su parte, la vacunación dispondrá de casi 60 millones de euros, un 24% más, para consolidar el calendario de inmunización que Sanidade define como “más completo de España”.

“Las cuentas que elaboramos nos permitirán cumplir nuestros objetivos, mejorar la atención a los pacientes, reducir los tiempos de espera, cuidar a los profesionales, afrontar el déficit estructural de personal y dar respuesta al reto demográfico, aprovechando las potencialidades de la tecnología y de la inteligencia artificial”, resumió Gómez Caamaño.

Tras la presentación de los presupuestos, los grupos de la oposición pusieron en duda que las cuentas vayan a resolver las principales deficiencias del sistema sanitario.