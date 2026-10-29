Rueda pide una investigación "de verdad" y dice que habrá que depurar responsabilidades

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda (4i), acompañado de miembros de su Gobierno, aplaude tras el minuto de silencio en solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario de Urda, en Toledo EFE

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha pedido al Gobierno que investigue "de verdad" las causas del accidente ferroviario de ayer que causó al menos 69 fallecidos en Toledo y ha asegurado que "llegado el momento habrá que depurar responsabilidades".

Tras participar en un minuto de silencio en la sede administrativa de la Xunta en Santiago de Compostela, acompañado por la mayoría de conselleiros y por un nutrido número de funcionarios y de otros cargos de la administración autonómica, Rueda ha reiterado "la solidaridad de todo el pueblo gallego" por el accidente y también la oferta de medios al presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page.

El titular de la Xunta ha explicado que de momento no hay medios gallegos desplazados a Urda (Toledo), lugar del accidente, si bien están preparados para salir de inmediato, si son requeridos, los integrantes del Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE), "muy experimentado, por desgracia" en este tipo de actuaciones, tras lo ocurrido en Angrois (Santiago de Compostela) en 2013.

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Además, ha señalado que dado el elevado número de víctimas mortales también están preparados los forenses del Instituto de Medicina Legal de Galicia por si fuese precisa su intervención.

Rueda ha insistido en que a todo el mundo le gustaría que este tipo de accidentes no se produjesen, "pero ha vuelto a pasar", ha lamentado, por lo que las causas deben ser investigadas en profundidad.

En cualquier caso, ha dicho, es momento de estar con las víctimas y con sus familias y de darles todo el ánimo y el apoyo que precisen y "después será el momento de investigar cuáles fueron las causas para que no se repita nunca más y, llegado el momento, depurar responsabilidades", ha concluido.

Sobre las explicaciones ofrecidas ayer por el ministro de Transportes, Óscar Puente, el presidente gallego ha afirmado que no es el momento de juzgar sus palabras, sino que el ministro tiene que poner cuanto antes todos los medios disponibles para "investigar de verdad" y para dar la seguridad a las personas que viajan en tren de que algo así "será muy difícil, no sé si imposible, dificilísimo, que se vuelva a repetir".

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En su intervención ha afirmado que no ha hablado con el líder de su partido, Alberto Núñez FEijóo, al que vio por la televisión y dijo exactamente lo que "se esperaba que dijese un político serio y responsable", que era el momento de estar con las víctimas.

"No sé si otros aprovecharían para intentar sacar, más en estos momentos, algún tipo de rédito electoral. Él no lo hizo y yo lo celebro muchísimo", ha defendido Rueda, que ha justificado la decisión de suspender los actos de agenda ordinarios y de precampaña porque es "lo normal. Es una muestra de respeto y es lo que tenemos que hacer", ha concluido.