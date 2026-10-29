Los Premios Palco eligen a la Fundación Paideia como Persona del Año 2026 

Una imagen tomada durante la rueda de prensa de los Premios Palco 2026, este jueves MONICA ARCAY CARRO

Los II Premios de la Industria Musical de Galicia, rebautizados como Premios PALCO, impulsados por AGEM y la Xunta de Galicia, con el apoyo de la Diputación de A Coruña, han anunciado los proyectos seleccionados por la Xunta Directiva de la Asociación Galega de las Empresas Musicales como Persona del Año y Artista del Año 2026 en esta segunda edición de los galardones.

Según recogen en un comunicado, AGEM decidió otorgar el premio de Persona del Año 2026 a la Fundación Paideia y a The Rapants, el Premio al Artista del Año 2026.

Paralelamente, el público seleccionó por votación popular al Surfing The Lérez como proyecto ganador del Premio a la Excelencia en la Experiencia del Público en este 2026.

La votación online finalizó el pasado martes, 27 de octubre, a las 23.59 horas, y la iniciativa más votada en esta categoría abierta a las aportaciones de la audiencia fue el festival pontevedrés, que alcanza el mérito por segundo año consecutivo, seguida en número de votos por otros queridos proyectos como Gulliver Fest y Osa do Mar.

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Con este galardón, la Asociación Galega de Empresas Musicales busca reconocer aquellos festivales, conciertos, salas y proyectos musicales que destacan por la organización, la atención al público, la accesibilidad, los servicios, el ambiente o el cuidado de cada detalle, "poniendo a las personas espectadoras en el centro y ofreciendo una vivencia inolvidable".

En palabras del tesorero de AGEM, Josiño Carballo, desde la Asociación Galega de las Empresas Musicales se reconoce a The Rapants con el galardón al Artista del Año en esta segunda edición de los Premios PALCO, los Premios de la Industria Musical de Galicia, "porque representan una de las realidades más estimulantes de la música gallega actual".

"Con la creación de The Rapants Club, la banda de Muros fue capaz de construir algo que va mucho más allá de un disco o de un concierto: una comunidad en la que el público se reconoce, con la que se identifica y de la que quiere formar parte. Llenar el Multiusos Fontes do Sar con un proyecto propio, desde Galicia y con una propuesta dirigida especialmente a una generación joven, es un hito que merece ser celebrado y reconocido", destacan.

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Para la organización, demuestra la capacidad del talento gallego para movilizar a miles de personas, "crear referentes propios y conquistar espacios tradicionalmente asociados a grandes artistas estatales e internacionales".

Fundación Paideia

Asimismo, los organizadores han otorgado el reconocimiento a la Persona del Año 2026 a la Fundación Paideia, visto su "compromiso sostenido con la industria musical gallega y su labor de acompañamiento, formación y profesionalización cuyo valor es difícil de cuantificar".

Destacan que, desde una posición sin ánimo de lucro, Paideia lleva años ofreciendo herramientas, oportunidades y apoyo la artistas y proyectos emergentes, contribuyendo a que el talento pueda desarrollarse y encontrar su lugar en el sector".

"La aportación de la Fundación Paideia va mucho más allá de la formación: representa una guía constante para quien comienza, una oportunidad para adquirir capacidades profesionales y un impulso decisivo para que nuevas propuestas musicales puedan crecer, ganar visibilidad y construir una trayectoria", ha señalado Carballo.

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"Reconocer a la Fundación Paideia es reconocer también la importancia de trabajar colectivamente por el futuro de la música gallega, invirtiendo en las personas, en el talento y en las condiciones que hacen posible una industria más sólida, preparada y sostenible", ha remarcado.

Además de estos tres galardones, un jurado profesional compuesto por las asociaciones AGEM, AGATEC, TESGAL, AGPXC y CLUBTURA, junto a los ganadores de la pasada edición de los premios, ha seleccionado un total de 42 proyectos finalistas en los Premios PALCO 2026, tres por cada una de las 14 categorías generales contempladas en los premios.

La noche del martes, 3 de noviembre, se darán a conocer los proyectos ganadores en un encuentro sectorial en la Sala Capitol de Compostela, donde también tendrá lugar la entrega de los galardones.