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Galicia

La CSAG destina 13 millones de los presupuestos de 2027 para saldar el IVA con Hacienda

Efe
29/10/2026 21:24
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29/10/2026.- La directora general de la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG), Concha Pombo, comparece esta tarde en comisión parlamentaria para explicar el presupuesto previsto para el ente público en 2027. EFE/Xoán Rey
- La directora general de la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG), Concha Pombo, comparece esta tarde en comisión parlamentaria.
EFE
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La Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG) dedicará 13 millones de euros de su presupuesto del ejercicio 2027 para provisionar el litigio del IVA con Hacienda del Estado.

Esta cifra ha sido dada a conocer este jueves por la tarde por la directora general de la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG), Concepción Pombo, en su comparecencia en comisión parlamentaria para explicar las cuentas previstas para el ente público el año próximo.

En total, la CSAG tendrá un presupuesto de 143,9 millones de euros, 4 millones más que en 2026, cantidad de la que se deducen los citados 13 millones como aportación patrimonial finalista para provisionar el litigio que mantienen la mayoría de los canales públicos con Hacienda por la tributación del IVA.

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El incremento del presupuesto de la CSAG, según explicó su directora general, responde principalmente a la actualización al alza de los costes de la actividad audiovisual, al aumento del gasto de personal y a la inversión tecnológica.

En este último apartado, la obligada renovación del sistema de producción digital de la TVG, con 5,2 millones, y la digitalización del archivo histórico, que crece un 66,7 %, centran el esfuerzo tecnológico.

Otras partidas destacadas del presupuesto del ente público son las dedicadas a gastos de personal, 60,3 millones (41,9 % del presupuesto); y compras y servicios exteriores, 65,2 millones (45,3 %).

El 94 % de los recursos proceden de la Xunta

Concepción Pombo ha explicado que los presupuestos de la Corporación recibirán 135 millones de euros de la Xunta, el 94,1 % de los recursos, es decir, 4 millones más que en el ejercicio 2026.

En cuanto a los ingresos, ha detallado que por publicidad se calculan 7,8 millones de euros, el mismo importe que en los presupuestos de 2026. "No incorporamos una expectativa de crecimiento de la publicidad porque aplicamos un criterio de prudencia frente a un mercado que está sufriendo contracciones", ha afirmado.

La directora general de la CSAG ha subrayado que parte de su gestión está aún marcada "por el agujero" de 51 millones de euros "oculto" que presentaban las cuentas del ejercicio 2009, último año de gobierno bipartito.

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Por parte de la oposición, el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, ha demandado "descentralización" del ente público a la directora general de la CSAG, en tanto que la socialista Silvia Longueira ha censurado que como medio público financie empresas privadas actuando como "un colchón de estas a través de la externalización" de contenidos.

El nacionalista Iago Suárez ha criticado las cuentas de la CSAG por "opacas" y "difícilmente fiscalizables", y ha añadido que "la manipulación" de la Corporación "le sale muy cara al pueblo gallego".

"Ustedes dependen cada vez más del dinero público porque cada vez ingresan menos dinero por publicidad. Como casi nadie ve la TVG y nadie escucha la Radio Galega pasa eso, que las empresas no se quieren anunciar", ha indicado.

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