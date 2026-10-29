La aseguradora del 'Villa de Pitanxo', la armadora y el patrón ofrecen 6,2 millones a familiares de 20 fallecidos

La aseguradora del 'Villa de Pitanxo', la armadora Pesquerías Nores Marín y el patrón Juan Padín Costas han ofrecido 6,2 millones de euros a los familiares de 20 de los marineros fallecidos en el naufragio del pesquero gallego en aguas de Terranova (Canadá) en febrero de 2022, que han acreditado suficientemente su derecho a reclamar.

Así lo han confirmado fuentes consultadas por Europa Press, que han indicado que la propuesta incluye también un pago de más de 123.500 euros para Samuel Koufie, superviviente del naufragio.

Las cantidades ofrecidas a los familiares de cada fallecido varían en función del parentesco y de los perjuicios acreditados por cada reclamante.

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Por su parte, fuentes del despacho Amya Abogados, que ejerce la representación de las tres partes, han señalado que la armadora ha tratado "desde el principio de resolver las reclamaciones de las familias, al margen de que existan o no responsabilidades civiles y penales".

Sin embargo, esto no ha sido posible hasta ahora porque algunos de los legitimados para reclamar no habían presentado acreditación suficiente, otros siguen sin hacerlo y otros la han presentado de forma defectuosa. Las fuentes también han atribuido las dificultades a las "pretensiones desmedidas de muchos reclamantes".

Los familiares de los fallecidos han subrayado que "siguen buscando justicia" y que "los responsables tengan su sentencia". El pesquero gallego 'Villa de Pitanxo' naufragó a 450 kilómetros de la costa de Terranova (Canadá) en febrero de 2022, acabando con la vida de 21 de los 24 marineros a bordo.