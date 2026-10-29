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Galicia

Buscan a un menor de 15 años desaparecido en Monforte de Lemos

Ep
29/10/2026 11:52
Diego L. desparecido en Monforte de Lemos
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La Asociación SOS Desaparecidos ha difundido una alerta por la desaparición de Diego L., un menor de 15 años al que se le perdió la pista este miércoles en Monforte de Lemos (Lugo).

Según la información facilitada en el cartel de búsqueda que se ha difundido por las redes sociales, el menor mide 1,80 metros, tiene complexión atlética, pelo negro rizado y ojos color avellana.

La desaparición ha sido denunciada ante la Policía Nacional, con sede en Monforte de Lemos, que se encarga de investigar el caso. La asociación solicita la colaboración ciudadana para obtener cualquier información que pueda ayudar a localizar al menor.

Las personas que dispongan de datos pueden contactar con SOS Desaparecidos a través del teléfono 868 286 726 o del correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.

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