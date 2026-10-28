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Galicia

Vegalsa-Eroski impulsa una nueva edición de sus programas educativos "Visita tu súper" y "Mates en tu súper" 

Para este curso escolar 2026/2027 están previstas 110 visitas escolares
a supermercados Eroski Center e hipermercados Eroski en las cuatro
provincias gallegas

Contenido Especial
28/10/2026 12:39
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Vegalsa-Eroski prevé realizar un total de 110 visitas escolares en sus hipermercados Eroski y supermercados Eroski Center
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Vegalsa-Eroski pone en marcha una nueva edición de los programas educativos para escolares ‘Visita tu Súper’ y ‘Mates en tu Súper’. Dos iniciativas a través de las cuales la compañía gallega de distribución alimentaria lleva 13 años acercando a los más jóvenes conceptos relacionados con la alimentación equilibrada, el consumo responsable y los hábitos de vida saludables con actividades prácticas en sus establecimientos.

Para este curso escolar 2026/2027, Vegalsa-Eroski prevé realizar un total de 110 visitas escolares en sus hipermercados Eroski y supermercados Eroski Center de las cuatro provincias gallegas.

“Llevamos 13 años abriendo las puertas de nuestras tiendas a la comunidad educativa, para fomentar una mayor conciencia sobre la alimentación equilibrada y la importancia de adoptar hábitos de vida saludables desde edades tempranas. En este tiempo hemos ido adaptando nuestros programas a los nuevos retos de aprendizaje, pero hemos mantenido intacta la esencia con la que nacieron: ofrecer a los más pequeños una experiencia educativa cercana y práctica que les ayude a a los más pequeños una experiencia educativa cercana y práctica que les ayude a entender la importancia de ser consumidores informados”, explica la coordinadora entender la importancia de ser consumidores informados”, explica la coordinadora de ambos programas en Vegalsa-Eroski, Eva Capelete.

Educación práctica para fomentar el consumo responsable

Los programas, puestos en marcha en el curso escolar 2013/2014, han contado desde entonces con la participación de más de 30.000 escolares gallegos a través de cerca de 1.100 talleres prácticos, en los que se han repartido más de 20 toneladas de fruta fresca.

Mediante las iniciativas ‘Visita tu Súper’ y ‘Mates en tu Súper’, el alumnado trabaja contenidos relacionados con el currículo escolar y desarrolla competencias relacionadas con las matemáticas, la comunicación, la salud, la nutrición y la autonomía personal.

Ambos programas forman parte del compromiso de Vegalsa-Eroski con la promoción de hábitos de vida saludables, uno de los tres ejes de su estrategia de Responsabilidad Social Empresarial. Los otros dos pilares son la acción social, centrada en la donación de alimentos y la colaboración con entidades sociales, y el cuidado del medioambiente, mediante iniciativas orientadas a reducir el desperdicio alimentario.

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