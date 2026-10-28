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Galicia

El Parlamento de Galicia convoca para este jueves un minuto de silencio por el accidente

Efe
28/10/2026 19:38
Parlamento de Galicia
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El Parlamento de Galicia, presidido por Miguel Santalices, ha convocado para este jueves un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario en el que esta mañana colisionaron dos trenes en Urda (Toledo) con un saldo de 68 fallecidos y medio centenar de heridos.

Este es el balance provisional de un siniestro cuya causa apunta a la decisión del Centro de Control de Adif de ordenar al AVE de Renfe reanudar la marcha cuando el convoy de Iryo aún estaba detenido en la misma vía, según el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Capturas de vídeo de un dron de la Guardia Civil que muestra los dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo)

El tren de Iryo no reanudó la marcha porque aún esperaba las instrucciones del centro de control

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La tragedia en las vías ocurrió minutos antes de las nueve, cuando, de acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Transportes, un tren AVE que viajaba con 378 pasajeros a bordo embistió a un Iryo con 147 pasajeros, según los registros de Renfe, provocando que varios vagones cayeran por un terraplén.

Los servicios de emergencias confirmaron el fallecimiento de 68 personas, según ha informado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el balance de atendidos en hospitales es, hasta el momento, de 53 heridos leves y 15 graves, mientras que en el centro de atención de Urda solo se ha atendido a cinco heridos leves.  

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