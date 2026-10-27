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Galicia

Los nuevos conselleiros de Política Social y Medio Ambiente juran su cargo

Ep
27/10/2026 11:27
Nicolás Vázquez (2i), nuevo conselleiro de Medio Ambiente y Cambio Climático, acompañado, entre otros, del presidente gallego, Alfonso Rueda (i) y de su antecesora en el cargo, Ángeles Vázquez
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EFE
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Los nuevos conselleiros de Política Social e Igualdade, Ángeles Vázquez, y de Medio Ambiente e Cambio Climático, Nicolás Vázquez, han tomado posesión de sus cargos --optando ambos por la vía del juramento-- este martes, tras ser designados para sus nuevas responsabilidades por el presidente gallego, Alfonso Rueda.

Con una amplia trayectoria y peso en las filas populares, Ángeles Vázquez (Melide, 1972) es licenciada en Geografía e Historia por la Universidade de Santiago de Compostela.

Fue alcaldesa de Melide entre los años 2004 y 2007 y de nuevo entre 2011 y 2015. Además, fue concejala en ese mismo municipio, diputada provincial en A Coruña y miembro del Congreso de los Diputados.

A la Xunta se incorporó en octubre de 2015 como conselleira do Medio Rural, de la mano del entonces presidente, Alberto Núñez Feijóo. En septiembre de 2018 pasó a ser titular de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda y, desde abril de 2024, conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático.

Un perfil técnico con papel clave con SAIC

Nicolás Vázquez (Lugo, 1974) es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidade de Santiago de Compostela y en Ingeniería Industrial por la UNED. En el sector privado, trabajó como consultor en sistemas de información. Entre 2001 y 2015 desempeñó diversas funciones en el Instituto Enerxético de Galicia.

Desde 2015 es funcionario del cuerpo facultativo superior de la Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala de ingenieros industriales. Entre noviembre de ese año y septiembre de 2020 desempeñó la responsabilidad de vicesecretario xeral en la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, que, con Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta, dirigía Rueda.

En septiembre de 2020 fue nombrado secretario xeral técnico de la Consellería do Medio Rural, cargo que ocupó hasta que en junio de 2023 fue nombrado secretario xeral de Industria en la Consellería de Economía e Industria y en mayo de 2024 asumió también competencias en Desenvolvemento Enerxético. Su papel en las negociaciones para la instalación de SAIC en Ferrolterra ha sido relevante.

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