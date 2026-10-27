La nueva edición de los Bonos Activa Comercio podrá descargarse desde el miércoles

Bonos Activa Comercio

El Diario Oficial de Galicia recoge este martes la publicación de la nueva edición de los Bonos Activa Comercio, dotada con 2,5 millones de euros, y que podrá descargarse desde este miércoles.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunciaba este lunes en su comparecencia posterior a la reunión del Consello de la Xunta la puesta en marcha de esta nueva edición que, ha señalado, busca "movilizar más de 8,5 millones en compras en comercios de proximidad". Para eso, "se van a destinar 2,5 millones de euros a descuentos de hasta 30 euros por persona beneficiaria".

Con motivo de dar una mayor visibilidad a las compras realizadas en el comercio de proximidad y de incentivar tanto la demanda comercial como la fidelización de la clientela, en esta segunda edición se repetirá el sorteo en redes sociales estrenado en la primera campaña del año, de nuevo en las cuentas de Instagram y TikTok de la Xunta de Galicia. El premio serán nuevamente cuatro bonos por valor de 250 euros cada un, para invertir en los establecimientos adheridos a la iniciativa.

Como novedad, ha destacado Rueda, los establecimientos que ya participaron en la primera edición no se tendrán que inscribir de nuevo para participar, sino que sigue vigente su adhesión. Si algún comercio no se sumó a la anterior convocatoria y quiere hacerlo ahora, tiene de plazo hasta el 15 de diciembre o hasta que se termine el crédito.

Bonos activa comercio

El programa de los bonos Activa Comercio tiene como objetivo incentivar la demanda comercial ayudando económicamente a las personas consumidoras y fomentando el consumo en los establecimientos minoristas adheridos a la campaña.

Cada bono tendrá un descuento de 30 euros para las compras realizadas en los comercios adheridos. A partir del miércoles 28 de octubre (desde las 9,00 horas), las personas consumidoras podrán descargar esos bonos desde la web www.bonosactivacomercio.gal y emplearlos en los establecimientos mediante su formato digital QR. El importe se irá reduciendo en función del valor de la compra.

Así, a las compras iguales o superiores a 20 euros e inferiores a 30 euros les corresponderá un descuento de 5 euros. La rebaja será de 10 euros para las compras iguales o superiores a 30 euros e inferiores a 50 euros. A partir de esta cantidad, el descuento alcanzará los 15 euros.

Como en las ocasiones anteriores, cada persona podrá descargar un único bono y no se limitará el número de usuarios que los pueden descargar, sino que cuando el importe total de los descuentos realizados alcance los 2,5 millones de euros, los bonos descargados ya no se podrán usar.