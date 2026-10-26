Localizan el cuerpo sin vida de un hombre en una playa en Muros

Emergencias 112 Archivo El Ideal Gallego

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado en la orilla de la playa de Galiñaceiro, en la parroquia de Esteiro, en el municipio coruñés de Muros.

Según la información del 112 Galicia, fue un particular el que dio la voz de alarma sobre las 17.25 horas de este lunes e indicó que había encontrado el cuerpo y que, aparentemente, la persona estaba fallecida. Además, señaló que no era necesario realizar labores de rescate, porque el cuerpo estaba accesible.

Ante esto, la central de emergencias dio aviso al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil, al Servicio de Gardacostas de Galicia y a Salvamento Marítimo.

Una vez en el lugar, los equipos de emergencias confirmaron el fallecimiento del hombre.