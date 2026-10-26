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Galicia

Ángeles Vázquez es la nueva conselleira de Política Social y Nicolás Vázquez la suple en Medio Ambiente

Rueda confirma los cambios en su Gobierno tras la marcha de Fabiola García para ser candidata al Congreso

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
26/10/2026 14:29
La conselleira Ángeles Vázquez en un acto en Palexco
La conselleira Ángeles Vázquez en un acto en Palexco
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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este lunes el nombramiento de la nueva conselleira de Política Social e Igualdad, Ángeles Vázquez Mejuto, y del nuevo conselleiro de Medio Ambiente y Cambio Climático, Nicolás Vázquez Iglesias. Estos cambios en el Gobierno se producen tras el cese la petición propia de Fabiola García Martínez como titular de la Consellería de Política Social e Igualdad para ser candidata del PPdeG al Congreso.

Ángeles Vázquez (Melide, 1972) es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela. Fue alcaldesa de Melide entre los años 2004 y 2007 y de nuevo entre 2011 y 2015. Además, fue concejala en ese mismo municipio, diputada provincial en A Coruña y miembro del Congreso de los Diputados.

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Se incorporó a la Xunta en octubre de 2015 como conselleira del Medio Rural. En septiembre de 2018 pasó a ser conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda y, desde abril de 2024, conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático.

Nicolás Vázquez (Lugo, 1974) es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Santiago de Compostela y en Ingeniería Industrial por la UNED. En el sector privado, trabajó como consultor en sistemas de información. Entre 2001 y 2015 desempeñó diversas funciones en el Instituto Energético de Galicia.

Desde 2015 es funcionario del cuerpo facultativo superior de la Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala de ingenieros industriales. Entre noviembre de ese año y septiembre de 2020 desempeñó la responsabilidad de vicesecretario xeral en la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia. En septiembre de 2020 fue nombrado secretario xeral técnico de la Consellería de Medio Rural, cargo que ocupó hasta que en junio de 2023 fue nombrado secretario xeral de Industria en la Consellería de Economía e Industria y en mayo de 2024 asumió también competencias en Desarrollo Energético.

Las tomas de posesión se celebrarán mañana, martes 27 de octubre, a las 09.00 horas en el Pazo de Raxoi.

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