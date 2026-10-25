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Galicia

Rueda evalúa con Microsoft vías de colaboración para la transformación digital y la aplicación de la IA 

Ep
25/10/2026 13:05
El presidente de la Xunta y el conselleiro de Facenda, durante su reunión con el presidente de Microsoft, Francisco Salcedo
El presidente de la Xunta y el conselleiro de Facenda, durante su reunión con el presidente de Microsoft, Francisco Salcedo
David Cabezón / Xunta
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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha mantenido esta semana un encuentro con el presidente de Microsoft España, Paco Salcedo, para abordar posibles vías de colaboración en ámbitos relacionados con la transformación digital y el desarrollo tecnológico, varias de ellas vinculadas a la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en la Administración autonómica y en la educación.

La reunión ocurrió en el marco de una visita del responsable de la compañía a Galicia. Durante la misma, en la que Rueda estuvo acompañado del conselleiro de Facenda Administración Pública, Miguel Corgos, se analizaron distintas líneas de trabajo entre la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) y Microsoft.

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Entre ellas, según traslada el gabinete del presidente, la aplicación de herramientas de IA en la Administración autonómica, la exploración de oportunidades para el desarrollo de infraestructuras de datos en Galicia y la incorporación del gallego a las herramientas de IA de la compañía.

Asimismo, se abordaron posibles iniciativas vinculadas a la formación en IA responsable y a la aplicación de estas tecnologías en el ámbito educativo, en línea con las actuaciones que se están impulsando en Galicia para avanzar en la digitalización y en el desarrollo de las competencias tecnológicas.

Por otra parte, el presidente de la Xunta mantuvo esta semana otro encuentro con la presidenta de la Asociación Galega de Axencias de Viaxes (Agavi), Mar Rodríguez Meseguer, y otros representantes de la entidad, en el que conoció sus propuestas en diferentes campos para apoyar el sector, entre ellos el impulso a la digitalización, que la Xunta resalta de cara a la modernización de estas empresas.

En el encuentro, en el que también participó el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, el presidente autonómico destacó el "ánimo" que supondrá para el tejido empresarial gallego la celebración del Xacobeo 2027, en el que las agencias de viajes también jugarán un "importante papel".

De cara a posicionar Galicia como un destino "competitivo, sostenible y atractivo" durante todo el año, la Xunta sitúa como "clave" el trabajo de las agencias de viajes por su contribución a la comercialización de los productos y destinos turísticos gallegos y a la recepción y acogida de viajeros.

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