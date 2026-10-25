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Galicia

Rueda anima a que Galicia sea "el motor de cambio" para que Feijóo sea el próximo presidente 

Efe
25/10/2026 17:46
LUGO, 25/10/2026.- El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, participa en la tradicional pulpada de San Froilán organizada por los populares de la provincia de Lugo. EFE/ Eliseo Trigo
Rueda participa en la tradicional pulpada de San Froilán organizada por los populares de la provincia de Lugo, este domingo 
EFE
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El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha incidido en que Galicia tiene que ser “el motor del cambio” para que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente del Gobierno de España, por lo que animó en Lugo a mostrar la fortaleza del partido que dirige para impulsar a partir del 29N el modelo gallego “de la política real y útil”.

Así lo manifestó este domingo en la tradicional pulpada de San Froilán organizada por el PP de la provincia de Lugo.

Durante su discurso, el líder de los populares gallegos afirmó que “Lugo es la provincia donde se espera el mejor resultado de toda España”, un “orgullo” pero también una “responsabilidad”, dijo, por lo que pidió un “esfuerzo más” para alcanzar el Gobierno central y para que en mayo de 2027 “sigamos sumando más alcaldes y alcaldesas”.

El presidente de la Xunta y el conselleiro de Facenda, durante su reunión con el presidente de Microsoft, Francisco Salcedo

Rueda evalúa con Microsoft vías de colaboración para la transformación digital y la aplicación de la IA

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En este sentido, señaló que Galicia es una “tierra de paz”, al criticar los altercados ocurridos el miércoles en A Coruña en coincidencia con una visita a la ciudad del líder de Vox, Santiago Abascal.

“Esa gente violenta e intolerante no nos representa”, dijo, e hizo hincapé en que partidos como el “BNG no son capaces de condenarlo”. “Isto en Lugo e Galicia non ten cabida”, remarcou Alfonso Rueda.

Frente a partidos como el BNG y, también el PSdeG, "que apoyaron a Sánchez a cambio de nada", Rueda puso en valor la estabilidad y moderación del Gobierno gallego.

“Por fin tenemos la oportunidad el 29N de hacer que un gallego sea el próximo presidente de España” manifestó. 

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