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Galicia

La DGT y la Guardia Civil activan desde el lunes en Galicia un plan de vigilancia de neumáticos y luces

Ep
25/10/2026 13:51
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La DGT y la Guardia Civil de Tráfico en Galicia han anunciado que activará desde este lunes un plan de vigilancia de neumáticos y luces, que se extenderá hasta el jueves 29, coincidiendo con el cambio al horario de invierno.

Tal y como han trasladado en nota de prensa, durante estos días, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Galicia prestarán especial atención al adecuado mantenimiento y puesta a punto de los neumáticos y las luces, por la poca luminosidad de esta época, unido al cambio de hora y la meteorología especialmente adversa de estas semanas.

Paralelamente, se intensificarán los mensajes en los paneles de mensaje variable ubicados en carretera para informar a las personas conductoras del desarrollo de la campaña.

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En este contexto, la DGT ha recordado que, en esta época, es más que conveniente revisar el estado de los neumáticos de los vehículos para garantizar su adherencia.

Además, han subrayado que es imprescindible comprobar que las luces funcionan correctamente, con el objetivo de ver y de ser vistos por el resto de usuarios de la vía.

Según un estudio realizado por Tráfico, el riesgo de fallecer o resultar herido grave se multiplica por dos al comparar los accidentes ocurridos con vehículos de 10 a 15 años de antigüedad, en relación con vehículos de menos de 5 años. Por ello, han subrayado la necesidad de mantener de forma adecuada todos los elementos de seguridad del mismo.

Con respecto a los neumáticos, la DGT ha recordado que es recomendable que la profundidad de las ranuras tenga como mínimo 3 milímetros. El límite legal es de 1,6 milímetros. También es necesario comprobar regularmente la presión en frío y la rueda de repuesto, así como revisar posibles fugas de aire por las válvulas.

En cuanto a las luces, han insistido en prestar especial atención a la utilización, mantenimiento y regulación de los faros, para conseguir, por un lado, disponer de luz suficiente y, por otro, no deslumbrar a quién circula por las mismas vías públicas.

Asimismo, han señalado que es obligatorio utilizar el alumbrado que reglamentariamente se establezca cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad.

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