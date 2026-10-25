Fallece un hombre en una pelea en un edificio okupa de Cangas 

Imagen de archivo de un coche de la Policía Local A.P.

Un hombre ha fallecido esta noche durante una pelea en un edificio okupa de Cangas (Pontevedra) y otro ha sido detenido por la Policía local por estos hechos.

Según ha trasladado la Policía de la localidad, recibieron una llamada a las 22.15 hora de este sábado en la que se alertaba de una pelea en un edificio okupa de la rúa Atranco.

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Hasta allí se desplazó una patrulla, que descubrió a dos hombres peleando en el interior del inmueble y cubiertos de sangre. Ambos superaban los 50 años.

Tras separarlos y prestarles asistencia sanitaria, uno de ellos acabo perdiendo la vida.

Finalmente, el otro hombre fue detenido y puesto a disposición judicial.