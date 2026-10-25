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Galicia

Fallece un hombre en una pelea en un edificio okupa de Cangas 

Ep
25/10/2026 10:44
La Policía Local, en el lugar en el que se produjo el apuñalamiento mortal en Los Rosales
Imagen de archivo de un coche de la Policía Local
A.P.
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Un hombre ha fallecido esta noche durante una pelea en un edificio okupa de Cangas (Pontevedra) y otro ha sido detenido por la Policía local por estos hechos.

Según ha trasladado la Policía de la localidad, recibieron una llamada a las 22.15 hora de este sábado en la que se alertaba de una pelea en un edificio okupa de la rúa Atranco.

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Hasta allí se desplazó una patrulla, que descubrió a dos hombres peleando en el interior del inmueble y cubiertos de sangre. Ambos superaban los 50 años.

Tras separarlos y prestarles asistencia sanitaria, uno de ellos acabo perdiendo la vida.

Finalmente, el otro hombre fue detenido y puesto a disposición judicial.

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