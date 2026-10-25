El presidente del TSXG propone una "revisión integral" de la ley de arrendamientos urbanos ante la crisis de la vivienda

Ignacio Picatoste, presidente del TSXG Archivo El Ideal Gallego

El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Ignacio Picatoste, ha señalado que ve conveniente replantear una revisión "integral" de la normativa en materia de arrendamientos urbanos ante la crisis de la vivienda.

En una entrevista concedida a la Cadena SER, recogida por Europa Press, los decretos de vivienda responden muchas veces a situaciones "muy concretas" que "pueden carecer de una perspectiva global sobre el conjunto de la legislación". "Sería el momento de abrir ese debate porque ese debate está en la sociedad", ha indicado Picatoste sobre una posible revisión integral de la normativa.

Saturación de casos

Durante la entrevista, el presidente del TSXG ha reflexionado sobre la saturación de los órganos judiciales gallegos, que cuentan con 180.000 casos pendientes de tramitar y una caída del 14% del número de casos resueltos.

Para hacer frente a esta situación, ha destacado el esfuerzo del Ministerio de Justicia para ampliar la planta judicial en Galicia. Según ha explicado, están previstas 19 nuevas plazas para 2027, aprobadas en 2026, y se prepara un nuevo decreto que permitirá impulsar otras 19 plazas con efectos en el año siguiente.

A estas medidas se suma el refuerzo por parte del TSXG de los órganos más sobrecargados con los recursos disponibles. Entre las prioridades, ha apuntado, figura mantener la atención sobre la jurisdicción civil, vigilar la evolución de la social y recuperar capacidad judicial en las localidades de menor tamaño.

"Margen de mejora"

Picatoste ha reivindicado la necesidad de seguir avanzando en la lucha contra la violencia de género, una cuestión que, según ha explicado, constituye una preocupación personal desde su incorporación a la Sala de Gobierno en 2004. A su juicio, hay "margen de mejora" en el ámbito judicial y en el ámbito social.

"Tenemos que mejorar la protección a las víctimas, tenemos que implementar mecanismos de seguridad y de prevención de riesgo mucho más claros, y todo eso en un marco en el que la sociedad ha cambiado, porque hoy por hoy la seguridad es muy difícil garantizarla en un mundo hipercomunicado, en un mundo en el que nuestros jóvenes no entienden de una vida desvinculada de las redes y en el que antes podías garantizar un espacio físico de seguridad", ha explicado.

También ha defendido la revisión permanente de los sistemas de protección y atención a las víctimas, así como la comarcalización de los juzgados especializados en violencia de género, que considera una "apuesta de futuro" para mejorar la atención.

Una revisión y mejora que ha trasladado a otros ámbitos, como es la lucha contra el narcotráfico, afirmando que se deben modernizar los medios para combatirlo. "Una delincuencia del siglo XXI está siendo abordada en muchas ocasiones, desde todas las perspectivas, con unos criterios de finales del siglo XX y principios del siglo XXI", ha expresado.