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Galicia

A Deputación de Pontevedra publica unha edición de 'Os vellos non deben de namorarse' cos manuscritos de Castelao

Ep
25/10/2026 14:54
Facsimile de 'Os vellos non deben de namorarse' publicado pola Deputación de Pontevedra
Facsímile de 'Os vellos non deben de namorarse' publicado pola Deputación de Pontevedra
Deputación de Pontevedra
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A Deputación de Pontevedra publicou unha edición facsímile de 'Os vellos non deben de namorarse', a única obra de teatro escrita e ilustrada por Castelao, que consta de tres volumes en tapa dura nos que se reproducen os textos manuscritos polo autor, actualmente conservados no Museo Pontevedra.

A edición preséntase como un estoxo co tres volumes e foi realizada a través dun acordo con Galaxia Editorial. Ademais dos manuscritos, tamén se reproducen nela as ilustracións coas que Castelao acompañou unha obra que el mesmo describiu como "imaxinada por un pintor e non por un literato".

El titular de la Xunta, Alfonso Rueda (c) y el conselleiro de presidencia, Diego Calvo (3-i) posan con los galardonados con las Medallas Castelao 2026 otorgadas al músico Esteban Batallán (2-i), la científica Mar Capeáns Garrido (2-d) el atleta Adrián Ben (1-i), la propietaria de los restaurantes La Penela, María Barallobre (1-d) y la Fundación Andrea (3-i)

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Poranse á venda un reducido número de exemplares, pero o obxectivo principal da edición é pola a disposición de institucións e investigadores, segundo indica a Deputación. Ademais, estará acompañada dunha presentación este martes 27 de outubro ás 19.00 horas, coas intervencións do vicepresidente, Rafa Domínguez, a directora do Museo de Pontevedra, Ángeles Tilve, e o presidente da Real Academia Galega, Henrique Monteagudo.

Dous dos volumes que conforman a publicación correspóndense coas edicións facsimilares dos dous manuscritos conservados. A primeira versión manuscrita é a que o artista lle regalou ao seu grande amigo Rodolfo Prada en 1940. Esta é unha versión preliminar, que se atopa encadernada en pel e coas ilustracións intercaladas co texto.

O segundo manuscrito, no que se basea a edición posterior de 1953, consérvase nun estoxo con tres cartafol, nas que texto e as ilustracións están sen encadernar. Un terceiro volume reúne catro estudos sobre a obra.

Este último contén textos da responsable de Publicacións do Museo de Pontevedra, Ángela Comesaña; o director da RAG, Henrique Monteagudo; o dramaturgo Roberto Pascual, e o historiador Miguel Anxo Seixas Seoane. Cada un deles achega unha análise diferenciada, que en conxunto abarcan aspectos sobre os manuscritos, a obra e o autor.

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