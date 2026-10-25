A Deputación de Pontevedra publica unha edición de 'Os vellos non deben de namorarse' cos manuscritos de Castelao
A Deputación de Pontevedra publicou unha edición facsímile de 'Os vellos non deben de namorarse', a única obra de teatro escrita e ilustrada por Castelao, que consta de tres volumes en tapa dura nos que se reproducen os textos manuscritos polo autor, actualmente conservados no Museo Pontevedra.
A edición preséntase como un estoxo co tres volumes e foi realizada a través dun acordo con Galaxia Editorial. Ademais dos manuscritos, tamén se reproducen nela as ilustracións coas que Castelao acompañou unha obra que el mesmo describiu como "imaxinada por un pintor e non por un literato".
Poranse á venda un reducido número de exemplares, pero o obxectivo principal da edición é pola a disposición de institucións e investigadores, segundo indica a Deputación. Ademais, estará acompañada dunha presentación este martes 27 de outubro ás 19.00 horas, coas intervencións do vicepresidente, Rafa Domínguez, a directora do Museo de Pontevedra, Ángeles Tilve, e o presidente da Real Academia Galega, Henrique Monteagudo.
Dous dos volumes que conforman a publicación correspóndense coas edicións facsimilares dos dous manuscritos conservados. A primeira versión manuscrita é a que o artista lle regalou ao seu grande amigo Rodolfo Prada en 1940. Esta é unha versión preliminar, que se atopa encadernada en pel e coas ilustracións intercaladas co texto.
O segundo manuscrito, no que se basea a edición posterior de 1953, consérvase nun estoxo con tres cartafol, nas que texto e as ilustracións están sen encadernar. Un terceiro volume reúne catro estudos sobre a obra.
Este último contén textos da responsable de Publicacións do Museo de Pontevedra, Ángela Comesaña; o director da RAG, Henrique Monteagudo; o dramaturgo Roberto Pascual, e o historiador Miguel Anxo Seixas Seoane. Cada un deles achega unha análise diferenciada, que en conxunto abarcan aspectos sobre os manuscritos, a obra e o autor.