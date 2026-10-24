La Xunta destaca su apuesta por la estabilización del personal del Sergas con las oposiciones para 2.223 plazas en otoño

Una imagen del Recinto Ferial de Silleda, durante la realización de unos exámenes Archivo El Ideal Gallego

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha destacado la apuesta de la Xunta por la estabilización del personal del Servizo Galego de Saúde (Sergas) con la celebración de pruebas de acceso a 2.223 plazas durante este otoño.

Así lo ha trasladado en su visita al Recinto Ferial de Silleda, en el que este sábado se desarrollan las primeras oposiciones para acceder a las especialidades de técnico de farmacia, logopeda y conductor. En este turno, acudieron un total de 1.545 personas, lo que representa el 78,79 % de las 1.961 inscritas.

Concretamente, de los 1.273 aspirantes convocados para la categoría de técnico de farmacia, realizaron el examen 1.007 personas (79,1%); de los 219 aspirantes a logopeda, asistieron 200 (91,3%); y, en la categoría de conductor, completaron la prueba un total de 338 aspirantes de los 469 convocados (72%). Para estas categorías se ofertan en 38 para técnico de farmacia, cinco para logopeda y 15 para conductor.

Aprobada la reforma de Primaria: 30 asistencias por agenda médica y complementos retributivos por complejidad Más información

En este sentido, el conselleiro ha indicado que reforzar los equipos profesionales y avanzar en la estabilidad laboral contribuye a mejorar la atención a los pacientes y a desarrollar adecuadamente los nuevos programas asistenciales.

"Creo que son cifras muy importantes que reflejan perfectamente la intención de la Xunta de consolidar y reforzar a todos los profesionales sanitarios", ha enfatizado. Además, ha subrayado que los exámenes de este otoño, sumadas a las pruebas celebradas entre abril y mayo, permitirán realizar este año exámenes para acceder a un total de 4.699 plazas de personal estatutario.

También están convocados 870 aspirantes de la categoría de fisioterapeuta, 1.406 de técnico superior en imagen para el diagnóstico, 156 de la categoría de fontanero y 140 de técnico especialista en sistemas y tecnologías de la información.

El área sanitaria coruñesa realizó una media de 730 operaciones semanales en la primera mitad de 2026 Más información

Los exámenes de este fin de semana se completarán este domingo. Así, a partir de las 16.00 horas se celebrarán las pruebas de la fase de oposición correspondientes a las categorías de técnico en cuidados auxiliares de enfermería, tanto en el turno general como en el de discapacidad intelectual, y de técnico de farmacia, en el turno de discapacidad intelectual. En total, han sido admitidos 9.561 aspirantes.

De forma detallada, han sido admitidas 9.555 personas en la categoría de técnico en cuidados auxiliares de enfermería, que podrán optar a un total de 1.306 plazas, y seis aspirantes para la categoría de técnico de farmacia del turno de discapacidad intelectual.

Los procesos selectivos continuarán durante las jornadas del 8, 14 y 15 de noviembre.