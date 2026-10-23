Rueda compara os disturbios da Coruña con outros en Europa, ve "unha estratexia" e avisa: "Ollo cos mornos"
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, volveu a condenar este venres os altercados rexistrados na Coruña esta semana, que comparou cos "disturbios" rexistrados noutras zonas de Europa, escenario após o que percibiu "unha estratexia". Ante ela, lanzou un aviso: "Ollo cos xustificadores e cos mornos que se poñen de perfil".
É unha mensaxe que lanzou no marco do terceiro 'Foro Ancares, os retos do Noroeste', que organizan Diario de León e El Progreso, con patrocinio de Banco de Sabadell, e que se celebrou en Ponferrada. Rueda estivo acompañado do presidente de Castela e León, Alfonso Fernández Mañueco.
Rueda declarouse "francamente preocupado" polo sucedido na Coruña e esgrimiu que "é fácil entrever" que "hai unha estratexia", dado que "se parecen moito" os disturbios rexistrados na cidade herculina aos doutras partes de Europa.
"Non só na coincidencia no tempo, senón nas estéticas dos que son máis violentos neses disturbios. Pódesche ir a Milán, a París ou á Coruña o outro día. É que aí hai algo organizado que nos ten que preocupar moito", esgrimiu.
Tamén apelou a "non normalizar" a situación "coma se fose un virus que hai que pasar e que xa se curará" ou "unha onda que chega, explota e logo, cando se vai, ninguén se acorda que estivo". "Isto é unha estratexia e temos que ser clarísimos dicindo que, de ningunha maneira, nin o queremos, nin o imos a tolerar", sentenciou.
Apoio "sen ningunha fisura" á policía
Na súa intervención, asegurou entender que haxa "un descontento", pero advertiu que devandito "descontento" non justifica actos "violentos". Así, reiterou o seu "absoluto apoio, sen ningunha fisura, ás forzas e corpos de seguridade", fronte a quen "se empeñan en polos en dúbida e criminalizarlos".
"E despois, tolerancia cero con estes actos. Se non somos firmes desde o principio, todo isto seguirá avanzando porque nin é casual, nin vai ser cousa dun minuto, nin está desorganizado", sentenciou Rueda, quen apuntou á postura manifestada por dirixentes do BNG ante esta conxuntura.