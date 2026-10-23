Las listas gallegas del PP: del exportavoz del SUP a Rey Varela de uno en la candidatura coruñesa al Senado

Alberto Núñez Feijóo EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cerrado en su territorio de origen las candidaturas para las elecciones generales del 29 de noviembre, unas listas que combinan a sus imprescindibles en Galicia con propuestas de las cúpulas provinciales y de la dirección gallega del partido, y el principal nombre inédito: Roberto González, exportavoz del sindicato policial SUP, que va de número 2 al Congreso por Ourense.

Los populares ya habían desvelado los cabezas de lista al Congreso en la comunidad:

El secretario general del PP, Miguel Tellado, por A Coruña

E l exconselleiro y ya diputado en este mandato Francisco Conde por Lugo

Ana Vázquez , en el foco en las últimas semanas por el episodio del gas pimienta en el Congreso, por Ourense

El exconselleiro y secretario en la Mesa del Parlamento, Julio García Comesaña, por Pontevedra.

También se había hecho público ya que, en la línea de lo sucedido antes de los comicios de julio de 2023, que las listas de Feijóo provocarían cambios en las instituciones gallegas: una remodelación de Gobierno, dado que Alfonso Rueda tendrá que cubrir la salida de la conselleira de Política Social, Fabiola García, para ir de 2 al Congreso por A Coruña; y relevos en el Parlamento, de donde no solo saldrá Comesaña, sino también el jefe del Legislativo, Miguel Santalices, para el Senado.

Obligado por ley, dado que las listas se deben registrar a más tardar el lunes próximo, Rueda apurará la remodelación del Gobierno; pero se dará más tiempo para decidir sobre el Parlamento. Comesaña y Santalices pueden seguir en el hemiciclo gallego hasta que, salvo sorpresa máxima, resulten elegidos el 29N y encaminen su futuro político a las Cortes.

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Se renuevan los uno al Senado

Excepto en Lugo, donde José Manuel Barreiro repite a la cabeza de lista al Senado, los primeros nombres que aparecen en las candidaturas populares a la Cámara alta se renuevan:

Santalices se sitúa al frente de la candidatura ourensana

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, quien tuvo plaza en el Senado por designación autonómica y ha sido ratificado candidato a las próximas municipales, concurre ahora de uno en la lista coruñesa.

También alcaldesa -es habitual que el PP sitúe a regidores en el Senado- es la número 1 del PP al Senado por Pontevedra, Nidia Arévalo, quien ostenta el bastón de mando municipal en Mos. En las anteriores elecciones concurría en el puesto número tres para la cámara de representación territorial.

De los puestos de salida desaparecen Rosa Gallego y Carmen Leyte, números 1 al Senado por A Coruña y Ourense, respectivamente, en los últimos comicios; mientras que la pontevedresa Pepa Pardo, quien había encabezado en 2023 la lista a la Cámara alta por su circunscripción, se pasará al Congreso, dado que va de número 2 tras el vigués García Comesaña.

El reposicionamiento de Rey Varela dejará libre una plaza al Senado por designación autonómica en Galicia, mientras que la otra, según fuentes consultadas por Europa Press, seguirá ocupada por Manuel Baltar -el mandato está vinculado a la legislatura gallega, que finalizaría, salvo adelanto, a principios de 2028, y no a la estatal-.

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Álvaro Pérez por A Coruña

En el análisis en detalle por provincias se vuelve a visualizar el intercambio de cromos entre cámaras, pero también la presencia de otros habituales que, aunque bajan y a priori no van en salida, no abandonan las perspectivas de lograr un escaño si Feijóo finalmente entra en La Moncloa y pesca para su Gobierno en las filas de los grupos populares en Congreso y Senado.

Sin sorpresas, tras Tellado y Fabiola Gacía, la lista del PP de A Coruña incorpora a un fiel del núcleo duro de Feijóo, el coruñés Álvaro Pérez , que mejora un puesto en relación a julio de 2023

, que mejora un puesto en relación a julio de 2023 De cuatro figura una novedad, la edila compostelana Olaya Otero

El hasta ahora senador Manuel Ruiz Rivas se sitúa en el puesto 5 para el Congreso

se sitúa en el puesto 5 para el Congreso Tristana Moraleja baja hasta el 6

baja hasta el 6 El concejal coruñés Gonzalo Mora va de 7

va de 7 Noelia Freijeiro, de 8.

Cambiará al Senado Marta González, quien hasta ahora estaba en el Congreso, y a quien Feijóo sitúa de 2 a la Cámara alta después de Rey Varela, mientras que Adrián Pardo, expresidente de Novas Xeracións y estrecho colaborador de Tellado, irá en el tercer puesto. Como su primera suplente figura Verónica Casal, quien logró acta de senadora en los anteriores comicios.

Lugo

En Lugo, los nombres en los primeros puestos al Congreso tienen poca variación -hay que tener en cuenta el factor de las listas cremallera- y, tras Conde, concurren de 2 Cristina Abades y de 3, Jaime de Olano (en las anteriores fueron al revés). La cuarta candidata es Alicia López, concejala en Palas de Rei.

En cuanto al Senado, quien no repetirá es uno de los veteranos del PP de Lugo, José Manuel Balseiro (en las anteriores concurría como suplente de María José Gómez, ahora conselleira). Sigue Barreiro, y también Juan Manuel Serrano (que va de 3). De segunda titular en la lista del Senado del PP lucense está Dolores Castro Ochoa, alcaldesa de Folgoso do Courel.OURENSE: SIGUE QUINTANA Y BAJA DELGADO

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Ourense

Las listas ourensanas al Congreso introducen una de las principales novedades, dado que tras Ana Vázquez se sitúa como número 2 el exportavoz del sindicato policial SUP en Galicia Roberto González. Repite, aunque baja al puesto 3, la exconselleira Rosa Quintana; mientras que Celso Delgado, que acumula casi 27 años en el Congreso, baja al puesto número 4 de la lista (el PP logró tres escaños por esta circunscripción en el actual mandato).

Para el Senado, además de Santalices, repite Rosa Sánchez Gándara (va de 2, mientras que en las anteriores iba de 3), y en el tercer puesto figura José Antonio Cerdeira, responsable de la gestora del PP en O Carballiño.

Pontevedra

En Pontevedra al Congreso, tras Comesaña y Pepa Pardo, el exportavoz parlamentario de los populares en Galicia Pedro Puy, a quien Feijóo ya encaminó a Madrid en las anteriores elecciones, repite de 3 por Pontevedra. Y el hasta ahora inusual fichaje de un vigués como cabeza de lista por la provincia provoca que Irene Garrido baje al 4 (fue de 2 tras la exministra Ana Pastor en 2023), mientras que Juan Andrés Bayón también desciende al cinco.

En el Senado, si Nidia Arévalo pasa al puesto número 1, otro regidor veterano de la provincia, José Crespo, mantiene el 2. Pero la dirección de Vigo que encabeza Luisa Sánchez vuelve a colocar un nombre: el de Mónica Domínguez.

Aunque la coyuntura electoral es complicada, los populares confían en poder obtener un cuarto escaño en el Congreso que permitiría la entrada de Irene Garrido y, sumando la presencia en ambas cámaras, se traduciría en un relevante refuerzo del peso del área de Vigo.