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Galicia

Las denuncias por violencia de género aumentan un 8,3 % en el segundo trimestre

A pesar de ello Galicia presenta la tercera tasa más baja del estado

Efe
23/10/2026 18:05
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Los órganos judiciales gallegos especializados en violencia sobre la mujer han registrado durante el segundo trimestre de este año 2.222 denuncias y han atendido a un total de 1.946 víctimas, cifras que reflejan un aumento del 8,3 % y del 4,5 %, respectivamente, en relación con el mismo periodo de 2025.

Así lo ha detallado este viernes en un comunicado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que ha indicado que seis de cada cien mujeres que aparecen en las denuncias como víctimas de este tipo de delitos (el 11,44 %) se acogieron a la dispensa del deber de prestar declaración.

La gran mayoría de las denuncias, 1.721, fueron presentadas por las propias víctimas, bien en los juzgados o en dependencias policiales, mientras que en el periodo estudiado los familiares interpusieron 31.

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Además, se contabilizaron 320 denuncias derivadas directamente de atestados policiales; 90, originadas por partes de lesiones; y 60, presentadas por terceras personas ajenas al entorno familiar de la víctima.

En la comunidad, la tasa de víctimas denunciantes de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 13,8, la tercera más baja del Estado, cuya media se situó en 20, según los datos elaborados por la Sección de Estadística para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que se han hecho públicos este viernes.

Por otra parte, el informe refleja que el 93,37 % de las sentencias dictadas por las Secciones de Violencia sobre la Mujer entre abril y junio en procesos de violencia de género fueron condenatorias.

Las órdenes de protección, tanto las solicitadas como las acordadas, disminuyeron durante el segundo trimestre, ya que las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia recibieron 413 peticiones, un 9,6 % menos que un año antes, y adoptaron 274 órdenes y medidas de protección, un 12,2 % menos.

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Los órganos judiciales dictaron 128 medidas cautelares civiles, de las que 38 fueron las relacionadas con la prestación de alimentos, 27 sobre suspensión del régimen de visitas, 24 relativas a la atribución de la vivienda y 20 sobre suspensión de la guarda y custodia.

En materia de violencia sexual (fuera del ámbito de la pareja o expareja), las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia recibieron durante el segundo trimestre de 2026 un total de 214 denuncias y registraron 215 mujeres víctimas.

El número de delitos instruidos ascendió a 250, siendo los más frecuentes los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales cometidos fuera del ámbito de la pareja o expareja, que sumaron 247.

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