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Galicia

Galicia tendrá el helicóptero de lucha antincendios más veloz de Europa

La Xunta destaca que es pionera en territorio europeo con esta aeronave operada por personal civil y que tendrá base en Lalín

Ep
22/10/2026 14:55
Helicóptero Black Hawk UH-60L
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EFE
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Galicia se convierte en la primera región europea en contar con un helicóptero pesado Black Hawk UH-60L para la lucha contra los incendios forestales, con capacidad de descarga superior a los 4.300 litros de agua, de forma que será la aeronave más veloz en Europa para apagar fuegos.

Esta aeronave, operada por la empresa Airworks Helicopters, será la primera de estas características en un dispositivo de extinción en Europa operada por personal civil.

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha supervisado, en la base aérea de Silleda (Pontevedra), la incorporación de este vehículo al operativo de la Xunta. En el acto ha estado acompañada por los pilotos del helicóptero Nicolás Tamame y Abisai Carrascal.

Así, Gómez subraya que la comunidad gallega "vuelve a ser pionera en la extinción de incendios". Señala que su entrada en funcionamiento representa un avance importante en la especialización y en la capacidad operativa de los medios aéreos de lucha contra el fuego.

"Ahora mismo es el helicóptero más veloz que hay en toda España y Europa haciendo extinción de incendios y está preparado para bombardear grandes cantidades de agua", explica el piloto Tamame.

La conselleira resalta que Galicia cuenta con 24 medios aéreos propios para la lucha contra los incendios forestales y cuatro de ellos se incorporaron este mismo año. Fueron dos aviones de carga en tierra, otro de coordinación y este helicóptero pesado, que el próximo año operará desde la nueva base de Lalín.

También apunta a una inversión de 6 millones de euros para ampliar y mejorar la red de bases aéreas. Se actuará en el nuevo aeródromo de Setecoros, en Valga, y también en los ya existentes de Beariz, en la provincia de Ourense, y de Doade (Lugo). Además, se destinarán otros 3 millones de euros a ampliar el número de bases de unidades operativas, denominadas BUO, con la construcción de una nueva en Bande (Ourense) y con la mejora de la de Areas, en Tui (Pontevedra).

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