Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

El programa Alimentes impulsado por Gadis vuelve a los colegios para promover la alimentación saludable

Más de 27.000 escolares de Galicia y Castilla y León participaron en la última edición del programa

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
21/10/2026 13:08
Programa Gadis Alimentes
Programa Alimentes de Gadis
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Gadis regresa de nuevo a las aulas con su programa educativo Alimentes. Un proyecto que actualiza sus contenidos en cada edición para dar respuesta a temas actuales. Este año, por ejemplo, incluye una nueva unidad didáctica de hábitos de vida saludables, en la que se trabaja sobre el deporte, la importancia del descanso y la desconexión digital. También se han introducido más fichas para contribuir a que alumnos de Educación Infantil y de los primeros cursos de Educación Primaria reduzcan el tiempo de exposición a las pantallas.

Programa Gadis Alimentes
Programa Alimentes de Gadis

Alimentes trabaja conceptos como el consumo responsable y consciente contra el desperdicio alimentario, el valor del desarrollo sostenible a través del producto local y de proximidad, y el respeto por el medioambiente. Todo ello con contenidos inclusivos, para atender las necesidades de niños y niñas con diversas capacidades, y adaptados a los currículos oficiales de Galicia y Castilla y León.

Inscripción en la plataforma y calendario de visitas a los supermercados

Los centros educativos ya pueden inscribirse en www.gadis.es/alimentes/, donde docentes y alumnos tienen acceso a los materiales didácticos. La plataforma también permite consultar el calendario y organizar visitas a los supermercados Gadis. También está disponible el calendario digital para organizar las visitas presenciales a los supermercados Gadis, donde los estudiantes recorren las diferentes secciones, especialmente las de producto fresco: pescadería, frutería y carnicería.

15 unidades didácticas

En su primera fase, el programa llega a los estudiantes a través de un entorno digital interactivo. De este modo, pueden seguir virtualmente la cadena de los alimentos desde su origen: lonja, campo, explotación ganadera, almacén, las diferentes secciones del supermercado_ hasta que llegan a sus hogares. En total, 15 unidades didácticas que combinan textos, vídeos, fichas interactivas y juegos para garantizar un aprendizaje lúdico. Finalizar el itinerario interactivo tiene un nuevo premio: la fiambrera “Alimentes” para meriendas saludables, además de la posibilidad de participar en el sorteo de 5 packs de tablets entre los colegios.

Más de 20 años de compromiso con la educación integral

Desde hace más de dos décadas, Gadis ha convertido su programa Alimentes en una herramienta educativa integral para apoyar a los docentes y a las familias en promover hábitos de vida activos, saludables y sostenibles. El curso pasado, este plan llegó a más 27.00 niñas y niños de 672 centros educativos, con la implicación de 1.216 profesores.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Bailes latinos

Más de 300 personas participarán este sábado en la II Copa Diputación de Baile Deportivo en A Coruña
EP
Vista de la sede del Tribunal Constitucional (TC) en Madrid

El Constitucional rechaza el recurso del Defensor del Pueblo contra le ley de nietos
EFE
Programa Gadis Alimentes

El programa Alimentes impulsado por Gadis vuelve a los colegios para promover la alimentación saludable
Redacción
Alberto Núñez Feijóo

Feijóo anuncia "la mayor ayuda de la historia" para el acceso de los jóvenes a la vivienda
EFE