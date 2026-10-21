El paso al Senado de Santalices supondrá el adiós del más veterano del hemiciclo de O Hórreo

Miguel Santalices, durante su intervención en la apertura de la XII Legislatura EFE/Lavandeira jr

Salvo sorpresa máxima, el ourensano Miguel Santalices dejará de ser el presidente del Parlamento de Galicia tras más de una década para irse al Senado, dado que el PP ha decidido que encabezará la lista por Ourense a la Cámara alta para el 29N. Ocupaba el máximo cargo del Legislativo desde que en 2016 relevó al frente de la Mesa de la Cámara a la pontevedresa Pilar Rojo.

Pero el Parlamento no solo perderá al que ha sido su presidente más longevo desde que Alberto Núñez Feijóo recuperó la Xunta para los populares en 2009, sino también a su parlamentario con más antigüedad. Llevaba, de forma ininterrumpida, desde 1997 con escaño en el hemiciclo gallego. Ahora le relevará como diputada más veterana la líder del BNG, Ana Pontón, que entró en 2004.

Casi 30 años dan para mucho y, como jefe del Legislativo, Santalices ha sido objeto de sentimientos encontrados en la última década. No ha estado libre de acusaciones de "beneficiar" al PP por parte de la oposición -siendo notables sus rifirrafes con la nacionalista Montse Prado, también en la Mesa-.

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Pero también ha tenido enfrentamientos con dirigentes tan destacadas dentro de su propio partido como la secretaria general, Paula Prado, en algún debate en el que la compostelana, molesta por alguna de sus decisiones, hizo visible su malestar con alguna contundente protesta. Luego ambos buscaron minimizar y reducir estas pugnas a la categoría de anécdota.

Médico de formación y defensor en múltiples intervenciones públicas de que hay que cuidar la salud, su carácter dialogante le permitió calmar al histórico Xosé Manuel Beiras, fallecido recientemente, no en todas, pero sí en alguna ocasión. Y ganó fama en la sala de prensa del Pazo do Hórreo por las expresiones que utilizaba para tranquilizar a los diputados -como el característico 'che-che-che'-.

Santalices había entrado en el Pazo do Hórreo con Manuel Fraga como presidente de la Xunta, pero sobre todo como reconocido 'baltarista'. De hecho, fue uno de los parlamentarios que participaron en el 'motín del piso' a modo de desafío al entonces máximo mandatario gallego. Del 'baltarismo' no ha renegado.

Lo explicaba en una entrevista relativamente reciente con Europa Press -en la que avanzaba su intención de mejorar el Parlamento con una serie de obras- en la que afirmaba se siente 'baltarista' por su "amplio sentido de la lealtad" -de la mano de José Luis Baltar inició su carrera política, que siguió con Manuel Baltar-.

Pero también, añadía, porque más allá de unos "nombres" o "personas", él identificaba "el baltarismo como una forma de hacer política desde la cercanía". "Meterse entre la gente, aunque haya problemas", afirmaba Santalices.

Relevos según la lista pública

El ourensano no será el único que abandone la Cámara y la Mesa, toda vez que el hasta ahora secretario, Julio García Comesaña, será el cabeza de lista del PP por Pontevedra.

Si se corren las listas con normalidad -aunque en el partido aclaran que no se está en esa fase, ya que ni han cesado los cargos que se marchan-, tocaría entrar en el Parlamento a Carmen Conde, teniente de alcalde de Viana do Bolo, y Fernando Pérez, portavoz del PP de Caldas.

¿Quién presidirán la Cámara?

Pendiente quedará la reforma de la Mesa del Parlamento, donde Raquel Arias es vicepresidenta primera. Su promoción podría ser una opción. En todo caso, el Grupo Parlamentario Popular tendrá que decidir qué dos diputados suben a la Mesa para ocupar las vacantes y si son recambios del propio grupo o se produce algún paso más sorpresivo.

No en vano, hay un 'runrún' que suena cada cierto tiempo en los pasillos de la Cámara casi desde que el propio Santalices, en la constitución del hemiciclo, afirmó que esta sería su última legislatura, y que apunta a uno de los dos únicos conselleiros que conservan el acta, además de Diego Calvo, presidente del PP provincial de A Coruña y responsable de Presidencia: el lalinense Román Rodríguez.

Será Rueda el que tenga que hacer el encaje para determinar quién se pone al frente del Legislativo gallego y decidir también hasta donde llega el alcance de la modificación de su Ejecutivo, del que saldrá Fabiola García, hasta ahora responsable de Política Social, como dos por A Coruña al Congreso.