Caixa Rural Galega súmase ao impulso do Xacobeo 2027 mediante un acordo de patrocinio coa Xunta de Galicia
A entidade financeira destinará 150.000 euros á promoción e difusión do Ano Santo
Caixa Rural Galega formalizou hoxe un acordo de patrocinio coa Xunta de Galicia para colaborar na promoción e difusión do Xacobeo 2027, un dos acontecementos de maior relevancia cultural, turística e social para Galicia.
O acordo foi asinado polo Comisario do Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, e polo Presidente de Caixa Rural Galega, Manuel Varela López, nun acto institucional na sede de Caixa Rural Galega que contou coa presenza de representantes de ambas entidades.
A través deste convenio, Caixa Rural Galega realizará unha achega económica de 150.000 euros, destinada ao apoio das accións de promoción, divulgación e impulso do Ano Santo Xacobeo 2027, declarado acontecemento de excepcional interese público.
Un compromiso compartido coa promoción de Galicia
Durante o acto de sinatura, o Comisario do Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, destacou a importancia de contar coa implicación das entidades galegas para consolidar o éxito do próximo Ano Santo.
"O Xacobeo 2027 representa unha oportunidade única para seguir proxectando Galicia no ámbito nacional e internacional, reforzando o valor do Camiño de Santiago como elemento vertebrador da nosa identidade, da nosa cultura e do noso patrimonio", sinalou.
Pola súa banda, o Presidente de Caixa Rural Galega, Manuel Varela López, subliñou o compromiso histórico da entidade co desenvolvemento económico e social da comunidade.
"O Camiño de Santiago constitúe un dos principais emblemas de Galicia e un motor de dinamización para o noso territorio. Desde Caixa Rural Galega queremos contribuír ao éxito do Xacobeo 2027, apoiando unha celebración que promove a cultura, impulsa o turismo e xera oportunidades para os distintos sectores económicos galegos", afirmou.
Apoio ao desenvolvemento do territorio
A colaboración permitirá reforzar as actividades de promoción e difusión vinculadas ao Ano Santo, contribuíndo a incrementar a proxección nacional e internacional de Galicia e do Camiño de Santiago.
Con esta iniciativa, Caixa Rural Galega reafirma a súa vocación de acompañar os proxectos estratéxicos para a comunidade, apoiando actuacións que favorecen o desenvolvemento do territorio, a posta en valor do patrimonio cultural e a xeración de oportunidades económicas para Galicia.