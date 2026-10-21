Adega acude a la Valedora por la "negligencia" de la Xunta ante la "proliferación ilegal e incontrolada" del eucalipto

La organización ecologista Adega ha acudido a la Valedora do Pobo para que abra una investigación "por la actuación negligente de la Xunta de Galicia, y de la Consellería do Medio Rural, que está provocando la proliferación descontrolada de plantaciones de eucalipto", infringiendo la normativa y aumentando "la vulnerabilidad de territorio gallego frente a los períodos de incendios y la sequía".

Adega ha advertido de que Galicia experimenta desde hace décadas "una expansión vertiginosa" de esta especie, que va sustituyendo otras coberturas vegetales como el bosque húmedo autóctono, los pasteros, tierras agrícolas o áreas de matorral.

En estos momentos, según datos oficiales de la propia administración autonómica, la superficie de eucalipto supera las 438.000 hectáreas (sin contar masas mixtas), y multitud de plantaciones incumplen la normativa de Montes y prevención de incendios, además de las moratorias de la propia Xunta, "sin que ésta actúe de oficio para exigir el cumplimiento".

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Como ejemplo, han recordado que la ley de recuperación de tierra agraria estableció en 2021 una moratoria de tres años para nuevas plantaciones de eucalipto, y cinco años después, se constata que ha sido "un fracaso", porque desde el inicio de esa moratoria, las zonas de eucalipto han crecido en unas 30.000 hectáreas.

Tras recordar que la propia Xunta alentó el "efecto llamada" anunciando la moratoria varios meses antes de su entrada en vigor, Adega ha vinculado ese crecimiento de plantaciones a la "inactividad y negligencia" de la administración. También ha denunciado el incumplimiento de la obligación de resolver gran parte de los expedientes inicaidos tras presentarse denuncias.

"Este escandaloso absentismo de la Xunta difunde el mensaje de que la normativa no sirve para nada y que las infracciones en materia forestal van a quedar impunes", han alertado.

Por otra parte, han criticado que Medio Rural "sigue autorizando el cambio de uso forestal a agrícola y la tala de bosque autóctono para ampliar la superficie de pasteros", produciendo una "situación aberrante", al autorizar la tala de bosque para recuperar pasteros mientras tolera con su "pasividad" la "ocupación ilegal de estos con eucalipto".

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ADEGA también ha denunciado la falta de datos oficiales sobre el control de esas plantaciones ilegales, y ha recordado que ellos mismos han denunciado 680 parcelas, aunque el gobierno gallego "raramente actúa de oficio". "La mayor parte de expedientes incoados no llegan nunca a resolverse", han añadido, y han lamentado que, en los casos que se llega a imponer sanciones, éstas son de escasa entidad.

Finalmente, han concluido que esta "dejadez" supone, en la práctica, que las plantaciones de eucalipto gozan de una impunidad "que raya en la prevaricación", y la situación "va a empeorar" con las nuevas medidas de flexibilización de la moratoria anunciadas en los presupuestos autonómicos de 2027.