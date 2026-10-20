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Galicia

La diputada que exhibió el gas pimienta en el Congreso será la número uno por Ourense

Efe
20/10/2026 19:14
La diputada del PP Ana Belén Vázquez muestra un bote de gas pimienta
La diputada del PP Ana Belén Vázquez muestra un bote de gas pimienta
EFE
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Ana Vázquez, la diputada del PP que el 23 de septiembre exhibió en la Cámara baja durante un pleno un espray de gas pimienta, será la candidata del PP al Congreso por la provincia de Ourense en las elecciones generales del 29N, según ha anunciado este martes el PP.

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Un juez de Madrid ha tomado recientemente la decisión de abrir diligencias previas para investigar una denuncia contra esta parlamentaria por un delito de lesiones en relación a ese incidente.

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El secretario general del PP, Miguel Tellado, será el candidato del PP al Congreso por la provincia de A Coruña, como ya había comunicado el partido por X; y Julio García Comesaña lo será por Pontevedra, mientras que Francisco Conde será el cabeza de lista por la provincia de Lugo.

"Todos ellos trabajarán sin descanso para que Galicia sea el motor del cambio que llevará a Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del Gobierno de España", han indicado fuentes de esta organización política.

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