Aspanane presenta su nuevo “Hogar Residencial” en Xove, impulsado por la Fundación Amancio Ortega

Nuevo Centro Residencial para Personas con Discapacidad Intelectual en Xove Roberto Berdini

Aspanane ha presentado esta mañana su nuevo Centro Residencial para Personas con Discapacidad Intelectual, ubicado en el municipio de Xove, al norte de la provincia de Lugo. La construcción de esta nueva instalación ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación Amancio Ortega, que ha asumido el coste total de su construcción y equipamiento.

En el acto de presentación del centro estuvieron presentes, además de María Dolores Fernández Pérez, presidenta de ASPANANE, Flora Pérez Marcote, presidenta de la Fundación Amancio Ortega, y Fabiola García Martínez, conselleira de Política Social e Igualdade de la Xunta de Galicia, así como los alcaldes de los distintos municipios a los que ASPANANE presta sus servicios de atención a usuarios.

El centro cuenta con un diseño arquitectónico de 4 plantas y una superficie total de cerca de 4.000 m2 destinados a los residentes, dedicando el resto de la parcela, de un total de 6.000 m2, a zonas exteriores ajardinadas. La Fundación Amancio Ortega ha aportado 14 millones de euros para su construcción, así como para el equipamiento necesario para atender los distintos servicios que ofrecerá la instalación: residencial, administración, enfermería, rehabilitación y servicios auxiliares.

Este nuevo centro residencial, que ofrece 50 plazas, se ha construido sobre una parcela dotacional cedida por el Ayuntamiento de Xove en el año 2023, mediante adjudicación directa, gratuita y por tiempo indefinido.

Un modelo de atención diferente

La distribución del nuevo centro se basa en la creación de unidades de convivencia. Alejándose de la estructura tradicional de atención, el centro ofrece un nuevo concepto, con el fin de habilitar un hogar seguro y acogedor para quienes requieren una atención integral y personalizada.

Así, cada unidad de convivencia, hasta un total de seis, ha sido diseñada y equipada contemplando, además de las habitaciones (tanto dobles como individuales), la existencia de espacios comunes de convivencia, destinados al ocio y el descanso de los residentes.