Yolanda Díaz acusa a Feijóo de "enfrentar de manera radical" a los españoles con su ley antiocupación

Yolanda Díaz EFE

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "enfrentar de manera radical" a los españoles en lugar de buscar soluciones al problema de la vivienda, después de que el dirigente popular anunciara este domingo una ley antiocupación para desalojar a los ocupantes ilegales en 48 horas, una iniciativa que ha calificado de "disparate".

"Lo que está haciendo el señor Feijóo es atacar directamente a los problemas que tienen los españoles, enfrentarlos de manera radical en lugar de centrarse en lo que debe de hacer", ha afirmado en declaraciones a los medios a su llegada a una reunión de ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la Unión Europea en Bruselas, en la que está previsto aprobar una recomendación para combatir la exclusión residencial y el sinhogarismo, con medidas para prevenir los desahucios y facilitar el acceso a una vivienda asequible.

Las críticas de Díaz llegan un día después de que el líder de la oposición encargara al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, liderar la elaboración de esta iniciativa en el Congreso, durante un acto de precampaña en Barcelona en el que reclamó "tolerancia cero con los okupas" y "tolerancia cero con la delincuencia y la reincidencia".

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"En lugar de contribuir para arreglar el problema de la vivienda en España, que todos los hijos y las hijas de nuestro país, le voten a quien le voten, tienen este problema, se coloca, creo que en este caso, del lado del disparate", ha reprochado la titular de Trabajo, que ha asegurado que la vivienda ha sustituido al desempleo como principal preocupación de los españoles.

La vicepresidenta ha extendido sus críticas a otras propuestas del programa del PP, al atribuir a Feijóo la intención de reducir el salario mínimo, dejar de actualizar las pensiones conforme al IPC y otorgar más competencias a las mutuas para conceder altas médicas, medidas que, a su juicio, suponen un retroceso en los derechos de los trabajadores.

"El programa de Feijóo es muy claro. Es, efectivamente, bajar el salario mínimo, no revalorizar las pensiones de conformidad con el IPC, darle más poder a las entidades privadas, como son las mutuas, para que sean ellas las que den el alta médica", ha señalado Díaz, que también le ha acusado de querer "criminalizar" a los empleados que se encuentran de baja por enfermedad.

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Frente a estos planteamientos, ha reivindicado la política laboral del Ejecutivo y ha asegurado que continuará aprobando medidas de protección social hasta el final de la legislatura, entre ellas una nueva subida del salario mínimo interprofesional.

"Desde luego, aquí está el Gobierno de España que va a volver a subir el salario mínimo, que va a continuar legislando hasta el último minuto, protegiendo a la gente trabajadora de nuestro país", ha subrayado la vicepresidenta, que ha destacado además el récord de ocupación y el incremento de las pensiones registrado durante los últimos años.

Crecimiento económico sin renunciar a la protección social

También acude a la reunión la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien, en declaraciones a la prensa, ha apuntado que defenderá en el debate con los Veintisiete que "es perfectamente compatible un crecimiento económico" con "seguir avanzando en protección social y en extensión de los derechos".

"España llega con una posición firme para seguir avanzando en esa Europa social que dé una respuesta conjunta a los desafíos a los que nos enfrentamos", ha continuado, refiriéndose a asuntos como el acceso a una vivienda asequible, el empleo, la igualdad y la lucha contra la pobreza.

En este sentido, la ministra ha insistido en la necesidad de contar con "una Europa social fuerte" e indicado que, de cara a las negociaciones en curso del futuro presupuesto de la UE post 2027, España defiende contar con "propuestas ambiciosas para que den respuesta a los verdaderos problemas y necesidades de la ciudadanía".