Una treintena de voluntarios del Coruxo FC participaron en una jornada de limpieza de la playa del Vao con el programa de Mares Circulares de Cocacola

En total se han conseguido recoger un total de 28,94 kilos de residuos. Coca Cola

Coruxo FC y Coca-Cola han reunido hoy a 28 voluntarios en la jornada de recogida de residuos organizada en la playa del Vao en Vigo dentro del programa Mares Circulares, que en 2025 cumplió ocho años desde que comenzó. Esta iniciativa ha contado con la colaboración también del Concello de Cangas.

Los voluntarios han recogido un total de 28,94 kilos de residuos, que han sido clasificados por la Asociación Chelonia para su reciclado. Además, todos los datos obtenidos serán recogidos, analizados e incorporados en la base de datos del proyecto. Esta información, que se suma a la monitorización en 1.163 puntos y recogida periódica desde la primera edición en 2018, es posteriormente puesta a disposición de investigadores y científicos para el desarrollo de nuevas propuestas innovadoras que tengan un impacto real en la conservación de los entornos marinos.

Recogida de residuos en la playa de Vao Coca Cola

Javier Dorado, director de Legados España y coordinador de Fútbol con Raíces, ha destacado que “Ha sido una experiencia magnífica poder llevar a cabo esta acción de limpieza de playas junto a los chicos de la cantera, los jugadores del primer equipo, familias y directivos.

Ha sido una actividad muy enriquecedora, especialmente porque nos ha permitido comprobar que, aunque a veces parezca invisible, la necesidad de cuidar nuestro entorno está mucho más cerca de lo que pensamos. Para desarrollar un compromiso real con el medio ambiente, fomentar la sensibilidad y generar conciencia, no hace falta mirar a lo que sucede en las antípodas, lejos de nuestra casa o de nuestra comunidad. Basta con mirar a nuestro alrededor, a unos pocos metros, como ocurre con la playa del Vao, un entorno maravilloso que tiene un enorme valor para Vigo.

Recogida de residuos en la playa de Vao Coca Cola

Por eso, quiero agradecer de corazón la participación y la implicación de todas las personas que han formado parte de esta iniciativa, así como la colaboración de Chelonia, Mares Circulares que han sido los principales colaboradores que nos han permitido desarrollar la actividad en las mejores condiciones posibles.

Entre todos hemos conseguido retirar más de 30 kilos de residuos de la playa del Vao. Pero, más allá de esa cifra, me quedo con el valor educativo de la experiencia, con el compromiso colectivo y con la oportunidad de transmitir a los más jóvenes que cuidar el medio ambiente empieza por nuestro entorno más cercano.”.

Gema Domínguez, Gestora de Comunicación de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, ha destacado “la colaboración y las alianzas son claves para alcanzar metas tan ambiciosas como las que impulsa Mares Circulares, orientadas a avanzar hacia un entorno marino libre de residuos. Es imprescindible actuar para proteger estos ecosistemas y sensibilizar sobre la puesta en marcha de iniciativas que impulsen la economía circular. Tras ocho años de recorrido, el proyecto cuenta además con una valiosa base de datos que aporta información de gran interés para la comunidad científica y contribuye al desarrollo de soluciones frente a este desafío ambiental. Queremos reconocer especialmente el compromiso de los voluntarios, cuyo esfuerzo colectivo demuestra el impacto positivo que podemos generar trabajando de manera conjunta.”

Antonio Castro, de la Asociación Chelonia, ha destacado que “ha sido un taller Constructivo de Sensibilización Medioambiental que permite reforzar la conciencia medioambiental de los jóvenes y concienciar sobre la problemática de las basuras marinas, un desafío global que nos afecta a todos y cuya solución requiere el compromiso colectivo. En el que contamos con la participación de jugadores del Coruxo FC y la colaboración del Concello de Vigo, sumando esfuerzos para promover la educación ambiental y el cuidado de nuestros mares”.

Desde su lanzamiento en 2018, Mares Circulares ha consolidado un recorrido que integra conocimiento, actuación y corresponsabilidad ciudadana en la región: 2.798 voluntarios han participado en 60 actuaciones en playas y en 10 intervenciones en espacios naturales protegidos, retirando 56,41 toneladas de residuos.

En el conjunto de España, Mares Circulares realizó 139 intervenciones en playas y entornos acuáticos en España durante 2025, con la movilización de 7.064 personas voluntarias y la retirada de 350 toneladas de residuos. Además, se llevaron a cabo 7 intervenciones en espacios naturales protegidos y 7.230 personas participaron en acciones de formación y sensibilización orientadas a acelerar la transición hacia la economía circular.

Desde su lanzamiento en 2018, Mares Circulares ha consolidado un recorrido que integra conocimiento, actuación y corresponsabilidad ciudadana: 61.670 voluntarios han participado en 939 actuaciones en playas y 134 intervenciones en espacios naturales, retirando 3.025 toneladas de residuos.