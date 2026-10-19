Rueda xustifica non declarar loito oficial por Beiras: "Non representaba á totalidade dos galegos"
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, xustificou non declarar loito oficial na comunidade polo falecemento do histórico líder nacionalista Xosé Manuel Beiras. Como argumento, esgrimiu que "non representaba á totalidade dos galegos", senón "a unha parte deles".
A preguntas dos xornalistas, Rueda sinalou que lle fai "graza" que haxa quen busque facer "algunha polémica de todo isto" e lembrou que el, a través das súas redes sociais, recoñeceu a Beiras como "unha figura singular" da política galega. Aínda en "as antípodas ideolóxicas", o tamén líder do PPdeG lembrou que lle recoñeceu que tivo "unha relevancia moi especial".
"Así o recoñecemos eu e moitísima xente", remarcou, antes de matizar que, en todo caso, os loitos oficiais decláranse por personalidades que "representan" a todos os galegos. "Estamos a falar dunha persona que non representaba á totalidade dos galegos, representaba a unha parte deles", sentenciou.
Así, xustificou o loito oficial polos que fosen presidente da Xunta, Manuel Fraga, e conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, ao considerar que, desde o seu papel no Goberno autonómico, "representaban á totalidade dos galegos, a aqueles que os apoiaron e aos que non.
"Un foi presidente de Galicia durante moitísimo tempo e outro, un conselleiro falecido aquí, en San Caetano, en plena xornada de traballo. Creo que as cousas hai que polas na súa dimensión. Insisto, con todo o respecto á figura do señor Beiras, creo que son cousas diferentes e deben ter un tratamento diferente", recalcou.
Feijóo, "integrado no PPdeG
Máis aló, sobre a falta de pronunciamiento do expresidente Alberto Núñez Feijóo, lembrou que nos actos civís pola morte de Beiras estiveron o conselleiro de Cultura, José López Campos, e tamén a secretaria xeral do PPdeG, Paula Prado.
De ambos -que acudiron acompañados do secretario xeral dá Lingua, Valentín García-, resaltou que "manifestaron os respectos que procedían". "Eu considero a Feijóo integrado no PPdeG. Fóra diso os que queren crear polémicas, que casualmente sempre veñen do mesmo lado, parece ser que non teñen tanto respecto á figura de Beiras", resolveu.