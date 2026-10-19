La Xunta adelanta a los 45 años el inicio de los cribados para detectar cáncer de mama

Una mujer se somete una mamografía en un hospital Archivo El Ideal Gallego

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha ratificado este lunes que el Ejecutivo gallego ha decidido adelantar a los 45 años la edad mínima para poder acceder a los programas de cribado para detectar posibles casos de cáncer de mama en mujeres.

El Consello de la Xunta ha aprobado esta mañana esta medida, anunciada el fin de semana por el conselleiro de Sanidad, que se irá implementando de manera progresiva año a año hasta alcanzar en 2031 a un total de 117.000 mujeres más que las incluidas en estos programas hasta el momento.

Rueda ha destacado que esta actuación permite "seguir reforzando la prevención" y facilitar la detección de tumores en fases iniciales, lo que debe redundar en mayores tasas de supervivencia de las pacientes y tratamientos menos agresivos y lesivos.

En materia sanitaria, el Gobierno gallego también ha acordado en su reunión semanal actuar para mejorar el sistema de teledermatología con una nueva aplicación para la obtención y el envío de imágenes entre médicos de atención primaria y especialistas.

Este nuevo programa arrancará en las próximas semanas en tres centros de salud y se extenderá, si todo va como lo previsto, al resto de la sanidad pública gallega en el primer trimestre de 2027.