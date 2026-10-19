Galicia registró entre abril y junio más de 1.100 demandas de ruptura matrimonial

Una pareja firma los papeles del divorcio Archivo El Ideal Gallego

En el segundo trimestre de 2026 se registraron en Galicia 1.140 demandas de ruptura matrimonial (separaciones, divorcios y nulidades), frente a las 1.154 del mismo periodo del año pasado, lo que supuso un descenso del 1,2%. A nivel estatal, apenas variaron -un 0,4 % más-.

Así lo ha comunicado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en base a los datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así, por cada 100.000 habitantes, se contabilizaron, en el periodo estudiado, 42 demandas, frente a las 43,6 de media estatal, lo que la sitúa como la sexta comunidad con menor número de rupturas, por detrás de Aragón (41,8), Navarra (40,5), Madrid (38,3), País Vasco (37) y Castilla y León (34,2).

En concreto, los tribunales de instancia de la comunidad registraron entre abril y junio 402 divorcios no consensuados, frente a los 356 del año anterior, es decir un 12,9% más, y 12 separaciones contenciosas, lo que representa un aumento del 9,1%.

Por otra parte, se contabilizaron 693 divorcios consensuados, un 9,3% menos, y 33 separaciones consensuadas, lo que supone un aumento del 43,5%.

MODIFICACIÓN DE MEDIDAS EN SEPARACIÓN Y DIVORCIOS

En el periodo analizado se presentaron 164 demandas de modificación de medidas consensuadas, lo que representa una bajada del 20,8%. El número de demandas de modificación de medidas no consensuadas, 399, tuvo una variación al alza del 3,6%.

Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, 295, mostraron una subida interanual del 2,1%, mientras que las no consensuadas, 274, aumentaron un 3%.