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Galicia

Galicia registró entre abril y junio más de 1.100 demandas de ruptura matrimonial

Ep
19/10/2026 11:52
Una pareja firma los papeles del divorcio
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Archivo El Ideal Gallego
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En el segundo trimestre de 2026 se registraron en Galicia 1.140 demandas de ruptura matrimonial (separaciones, divorcios y nulidades), frente a las 1.154 del mismo periodo del año pasado, lo que supuso un descenso del 1,2%. A nivel estatal, apenas variaron -un 0,4 % más-.

Así lo ha comunicado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en base a los datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así, por cada 100.000 habitantes, se contabilizaron, en el periodo estudiado, 42 demandas, frente a las 43,6 de media estatal, lo que la sitúa como la sexta comunidad con menor número de rupturas, por detrás de Aragón (41,8), Navarra (40,5), Madrid (38,3), País Vasco (37) y Castilla y León (34,2).

En concreto, los tribunales de instancia de la comunidad registraron entre abril y junio 402 divorcios no consensuados, frente a los 356 del año anterior, es decir un 12,9% más, y 12 separaciones contenciosas, lo que representa un aumento del 9,1%.

Por otra parte, se contabilizaron 693 divorcios consensuados, un 9,3% menos, y 33 separaciones consensuadas, lo que supone un aumento del 43,5%.

MODIFICACIÓN DE MEDIDAS EN SEPARACIÓN Y DIVORCIOS

En el periodo analizado se presentaron 164 demandas de modificación de medidas consensuadas, lo que representa una bajada del 20,8%. El número de demandas de modificación de medidas no consensuadas, 399, tuvo una variación al alza del 3,6%.

Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, 295, mostraron una subida interanual del 2,1%, mientras que las no consensuadas, 274, aumentaron un 3%.

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