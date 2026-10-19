En vigor: los menores de 35 años que alquilan su vivienda habitual en Galicia pueden deducirse hasta 600 euros en la próxima declaración de la renta

Un joven con documentos en un piso de alquiler El Ideal Gallego

Quien tenga menos de 35 años y viva de alquiler en Galicia puede recuperar parte de lo que paga cada mes en la próxima declaración de la renta, y muchos inquilinos jóvenes siguen sin aplicarla porque desconocen que la deducción existe o dan por hecho que solo se aplica en otras comunidades autónomas.

Las claves

La deducción básica es del 10% de lo pagado por el alquiler, con un límite de 300 euros al año.

Sube al 20%, con un límite de 600 euros, si el hogar tiene dos o más hijos menores.

Los importes se duplican si el inquilino tiene reconocida una discapacidad.

La base imponible, descontado el mínimo personal y familiar, no puede superar los 22.000 euros anuales.

Los requisitos que hay que cumplir

Para aplicar esta deducción autonómica, gestionada por la Axencia Tributaria de Galicia, el contrato de arrendamiento debe estar firmado con posterioridad al 1 de enero de 2003 y la fianza debe haberse depositado en el Instituto Galego da Vivenda e Solo, tal como exige la Lei de Arrendamentos Urbanos. Es un requisito que se pasa por alto con frecuencia, porque muchos propietarios particulares no formalizan ese depósito, y sin él la deducción no se puede aplicar aunque se cumplan el resto de condiciones.

Cómo se calcula el importe real

Un joven de 28 años que pague 500 euros al mes de alquiler, es decir 6.000 euros al año, y no tenga hijos, puede deducirse el 10% de esa cantidad, 600 euros, pero con el límite de 300 euros anuales que marca la norma, así que el importe final aplicable sería de 300 euros. Si esa misma persona tiene dos hijos menores a su cargo, el porcentaje sube al 20%, lo que en este ejemplo darían 1.200 euros, pero de nuevo se aplica el límite superior, que en este caso es de 600 euros anuales.

En qué se diferencia de otras ayudas, y cómo se aplica

Esta deducción no tiene relación con el bono de alquiler joven ni con el bono de alquiler social que gestiona la Xunta como ayuda directa mensual. Son mecanismos distintos: el bono es una subvención que se cobra durante el año en curso, mientras que la deducción autonómica se aplica al presentar la declaración de la renta del ejercicio siguiente, y ambas son compatibles entre sí siempre que se cumplan los requisitos de cada una por separado.

La deducción se incluye directamente en el programa Renta Web de la Agencia Tributaria, en el apartado de deducciones autonómicas de Galicia, y no exige presentar documentación adicional en el momento de declarar, aunque conviene conservar el contrato de arrendamiento y los justificantes de pago del alquiler durante los cuatro años en los que la Administración puede requerir su comprobación. Quien todavía no haya comprobado si su fianza está depositada en el IGVS puede pedirlo directamente al propietario o consultarlo en la sede electrónica de la Xunta antes de presentar la próxima declaración.

El límite de base imponible de 22.000 euros anuales deja fuera a una parte de los jóvenes con sueldos ya consolidados, sobre todo en parejas que declaran de forma conjunta, así que conviene revisar antes de dar por hecho que la deducción aplica: quien esté cerca de ese umbral puede beneficiarse más de declarar por separado si las circunstancias de la pareja lo permiten, algo que conviene comprobar con un simulador o con un asesor fiscal antes de presentar la declaración definitiva.