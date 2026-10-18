Ana Pontón reclama a Alfonso Rueda que adelante las elecciones gallegas

La portavoz nacional del BNG Ana Pontón, en el evento 'Día da Patria' EFE

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reclamado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que convoque cuanto antes las elecciones autonómicas porque, a su juicio, el PP está provocando un aumento de la desigualdad en Galicia y no está tomando medidas para ayudar a la ciudadanía.

"Cuanto antes convoque, mejor, porque nos están destrozando Galicia", ha afirmado Pontón en una entrevista en Cadena SER recogida por Efe, en la que ha asegurado que el Bloque está preparado para afrontar los próximos comicios y que va "a por todas".

La líder nacionalista ha defendido que el BNG aspira a ganar peso en Madrid para reforzar su capacidad de negociación y defender los intereses gallegos en el Congreso y el Senado.

"Si los gallegos y gallegas queremos que nuestros problemas se atiendan, tenemos que ganar capacidades de negociación", ha señalado.

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Pontón ha reivindicado el trabajo del diputado Néstor Rego y de la senadora Carmen da Silva, y ha destacado acuerdos como los descuentos en las autopistas AP-9 y AP-53, la transferencia de la AP-9 y la propuesta de condonación de 4.000 millones de euros de deuda.

No obstante, ha reconocido que el grado de cumplimiento del acuerdo de investidura por parte del Gobierno de Pedro Sánchez no es el deseado.

En materia de vivienda, ha acusado al PP de haber desmantelado durante 17 años la política social en este ámbito y ha cuestionado los resultados de los anuncios de la Xunta.

Según ha indicado, el Gobierno gallego prometió mil viviendas de promoción pública en alquiler entre 2023 y 2026, pero al cierre de este año había entregado 98. También ha reclamado medidas para frenar la especulación inmobiliaria y actuar contra las viviendas turísticas ilegales.

Sobre las pensiones, Pontón ha advertido de que el PP y Vox "plantean cambios en el sistema que deben ser conocidos por los electores".

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Ha vinculado las políticas populares con los recortes en los servicios públicos y ha citado la sanidad, la educación y las pensiones.

Asimismo, ha alertado de que el aumento del gasto militar puede acabar repercutiendo en estos servicios y ha criticado que el PSOE también haya incrementado notablemente esa partida.

La portavoz del BNG ha acusado además al PP de alimentar sospechas sobre la limpieza electoral al cuestionar el voto exterior y ha defendido que los comicios deben desarrollarse respetando las reglas democráticas.

Pontón ha asegurado que el BNG afrontará la campaña con "ilusión y fuerza" y ha defendido que Galicia necesita una voz propia en Madrid, sin diluirse en plataformas estatales.