Sanidade ampliará en 2027 el cribado de cáncer de mama a mujeres de 45 años 

La Consellería de Sanidade incluirá en los presupuestos de 2027 la ampliación del cribado de cáncer de mama a las mujeres de entre 45 y 49 años, reforzará el de cáncer de cérvix y aumentará las partidas de vacunación.

Lo ha avanzado este sábado en declaraciones a los medios el conselleiro del ramo, Antonio Gómez Caamaño, durante su visita al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) para supervisar el inicio del ensayo clínico Combogal.

En declaraciones a los medios, Caamaño ha puesto en valor el "gran esfuerzo" que el Ejecutivo autonómico hará en programas de cribado, a los que destinará 4,5 millones, 1,3 más que en el ejecutivo anterior.

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Con estas partidas, se ampliará ya "de forma pionera" el cribado de cáncer de mama a las mujeres de entre 45 y 49 años. Además, se se bajará el de cáncer de cérvix a mujeres de entre 25 y 30 años que no fuesen suficientemente inmunizadas frente al virus del papiloma humano (VPH). Y es que si bien la medida de ampliar el cribado a los 45 años había sido aprobado en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial, aún está en trámite la norma que modificará la cartera de servicios del Sistema Nacional de Saludad, para incorporar tanto la ampliación a 74 años --que Galicia realizó en 2023-- como la cobertura para las mujeres de entre 45 y 49 años.

Galicia de este modo se adelanta a la propuesta aprobada en la Comisión Interterritorial, que preveía dar un plazo de tres años desde la publicación de la norma que aún está en trámite para acometer los cambios necesarios, tal y como han señalado fuentes del Gobierno gallego.

En su visita al CHUS, Caamaño también ha aprovechado para poner en valor el compromiso de su departamento con este complejo hospitalario, con una inversión de 8,9 millones a la fase de humanización del Centro de Protonterapia y la incorporación de tecnologías de imagen; obras de ampliación del complejo y del parking, y 4,9 para la ampliación del servicio de urgencias.

Todo ello, ha dicho, en el marco del compromiso de plurianual de 60 millones de euros hasta el año 2030.