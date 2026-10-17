Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Juzgan a tres hombres por meter en una bolsa de tela a otro para cobrarle una deuda de 20 euros

Europa Press
17/10/2026 17:26
Audiencia Provincial de A Coruña
Audiencia Provincial de A Coruña
Patricia G. Fraga
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, acogerá el próximo miércoles, día 21, la audiencia preliminar del juicio contra tres hombres acusados de agredir, maniatar y retener durante una semana a otro en un piso de Santiago por una deuda de 20 euros.

Según recoge el escrito de acusación fiscal, los hechos ocurrieron el 6 de enero de este año, cuando la víctima acudió a un domicilio en Santiago de Compostela para consumir droga junto con los tres procesados.

Cuando se encontraban en el salón de la vivienda, y tras haber consumido, uno de los acusados le recriminó a la víctima una supuesta deuda de 20 euros y le dijo que lo iba a dejar secuestrado hasta que los pagase. Además, le amenazó con "hacer un hoyo" y enterrarlo y con "darle una paliza".

Policía Nacional

Encuentran 450.000 euros y esteroides en casa de un Policía Nacional de A Coruña

Más información

En ese momento, el principal acusado comenzó a agredirle y lo inmovilizó con cinta adhesiva de pies y manos, "envolviendo además su rostro, cubriendo nariz y boca", lo que le dificultaba la respiración. Con la ayuda de los otros dos procesados, introdujo a la víctima en una bolsa de tela de gran tamaño con cierre de cremallera y, una vez dentro, le dio numerosas patadas y le dijo que lo iba a enterrar.

La víctima permaneció hasta el día siguiente en esta situación y, posteriormente, su captor sustituyó la cinta adhesiva por bridas plásticas y lo mantuvo encerrado en el salón de la vivienda hasta que fue liberado por la Policía Nacional el 13 de enero.

Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de detención ilegal, un delito contra la integridad moral y un delito de lesiones con deformidad. Por ello, pide para el principal acusado 12 años de prisión y cuatro años de cárcel para los otros dos como cooperadores necesarios.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Autoridades de Betanzos, Coirós y Abegondo con participantes en la actividad

Betanzos, Coirós y Abegondo inician un nuevo programa de empleo en atención sociosanitaria
Redacción
El ideal gallego

Chandebrito, la 'zona cero' de los incendios de 2017 que sufre rebrotes "imparables" de eucaliptos nueve años después
Europa Press
Audiencia Provincial de A Coruña

Juzgan a tres hombres por meter en una bolsa de tela a otro para cobrarle una deuda de 20 euros
Europa Press
Jorge del Río, ganador por tercera vez del premio a mejor tortilla casera en Betanzos

Betanzos ya tiene su mejor tortilla casera de 2026
Redacción