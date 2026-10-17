Juzgan a tres hombres por meter en una bolsa de tela a otro para cobrarle una deuda de 20 euros

Audiencia Provincial de A Coruña Patricia G. Fraga

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, acogerá el próximo miércoles, día 21, la audiencia preliminar del juicio contra tres hombres acusados de agredir, maniatar y retener durante una semana a otro en un piso de Santiago por una deuda de 20 euros.

Según recoge el escrito de acusación fiscal, los hechos ocurrieron el 6 de enero de este año, cuando la víctima acudió a un domicilio en Santiago de Compostela para consumir droga junto con los tres procesados.

Cuando se encontraban en el salón de la vivienda, y tras haber consumido, uno de los acusados le recriminó a la víctima una supuesta deuda de 20 euros y le dijo que lo iba a dejar secuestrado hasta que los pagase. Además, le amenazó con "hacer un hoyo" y enterrarlo y con "darle una paliza".

Encuentran 450.000 euros y esteroides en casa de un Policía Nacional de A Coruña Más información

En ese momento, el principal acusado comenzó a agredirle y lo inmovilizó con cinta adhesiva de pies y manos, "envolviendo además su rostro, cubriendo nariz y boca", lo que le dificultaba la respiración. Con la ayuda de los otros dos procesados, introdujo a la víctima en una bolsa de tela de gran tamaño con cierre de cremallera y, una vez dentro, le dio numerosas patadas y le dijo que lo iba a enterrar.

La víctima permaneció hasta el día siguiente en esta situación y, posteriormente, su captor sustituyó la cinta adhesiva por bridas plásticas y lo mantuvo encerrado en el salón de la vivienda hasta que fue liberado por la Policía Nacional el 13 de enero.

Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de detención ilegal, un delito contra la integridad moral y un delito de lesiones con deformidad. Por ello, pide para el principal acusado 12 años de prisión y cuatro años de cárcel para los otros dos como cooperadores necesarios.