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Galicia

Educación aumentará en 175 millones el capítulo de personal para dotar a las aulas de casi 1.000 profesores más

Ep
17/10/2026 15:03
Román Rodríguez (c), preside este miércoles la reunión del Consejo Escolar de Galicia
Román Rodríguez, conselleiro de Educación
EFE/ Xoán Rey
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La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP aumentará en 175 millones de euros el capítulo de personal en las cuentas de la Xunta para 2027, lo que permitirá tener casi 1.000 profesores más en las aulas este curso, con especial atención a la diversidad.

Así lo ha destacado este viernes el conselleiro Román Rodríguez al ser preguntado por los medios durante una visita al Colexio Vicente Risco de Vigo, donde ha asegurado que se trata de una cantidad "tremendamente significativa".

Y es que, según ha dicho, se trata de un ejercicio en el que los presupuestos de Educación tienen una "gran expansión" desde la perspectiva de los recursos humanos al darse cumplimiento al compromiso adquirido con las organizaciones sindicales para la reorganización de la actividad profesional de los docentes de secundaria, pasando de 20 periodos lectivos a 18. "Eso supuso un incremento del profesorado para secundaria, junto con el esfuerzo hecho en plan de atención a la diversidad", ha señalado.

En su intervención, el responsable de Educación, Ciencia, Universidades y FP ha sostenido que, además del esfuerzo en recursos humanos para tener un servicio educativo de calidad, es importante el trabajo que se hace de apoyo a las familias.

Así, ha puesto en valor el respaldo a las familias a través de los libros de texto, material y comedor escolar y ha indicado que, en el comedor, se alcanza un récord de 70 millones de euros, un 7% más con respecto a 2026.

También se suma un nuevo tramo de beneficiarios en las ayudas para alumnos que asisten a este tipo servicio gestionado por Anpas, ayuntamientos y colegios concertados. De este modo, en la convocatoria del próximo año, a mayores de la ayuda de 150 euros actual, se abrirá un segundo tramo de 100 euros para rentas de entre 6.000 y 10.000 euros.

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Además, ha avanzado que los presupuestos incluirán más de 72 millones en el Plan de nueva arquitectura pedagógica para realizar obras por toda Galicia.

Preguntado al respecto, el conselleiro de Educación ha recordado que las cuentas prorrogarán la financiación universitaria como "ya estaba previsto y pactado". "Galicia es una de las pocas Comunidades autónomas que tiene financiación universitaria plurianual, lo que posibilita dar certeza económica en la gestión ordinaria a las propias universidades", ha indicado para asegurar que también es una de las comunidades en las que esta financiación "es más fuerte".

El conselleiro ha señalado que se decidió prorrogar en acuerdo con las universidades debido fundamentalmente al hecho de que en 2026 hubo dos procesos electorales, en la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y en la de Vigo (UVigo).

"Ahora estamos trabajando ya en el nuevo plan para el próximo periodo plurianual", ha dicho.

Además, en el acto, e interpelado por las inversiones en la ciudad de Vigo, Román Rodríguez ha puesto en valor que el presupuesto de Consellería de Educación para 2027 destina a Vigo casi 400 millones de euros, contando todos los capítulos de gasto.

Entre las principales obras, ha señalado que se destinarán más de 14 millones de euros al Instituto Domingo Villar y 1,5 millones para la rehabilitación integral del Colexio Vicente Risco, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética.

Además, el proyecto de ley de presupuestos aprobado en el Consello da Xunta da continuidad al apoyo a la Uvigo para programas de investigación que abarcan la formación y consolidación de la carrera investigadora mediante programas predoctorales, posdoctorales y doctorados industriales, grupos de investigación e investigadores Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, así como a científicos reconocidos por el Consejo Europeo de Investigación.

También para los cinco centros de investigación singulares de excelencia y centros colaborativos de la red CIGUS y para la construcción del nuevo Centro de Investigaciones Marinas (CIM) en el edificio Siemens de la ETEA.

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