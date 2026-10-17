Chandebrito, la 'zona cero' de los incendios de 2017 que sufre rebrotes "imparables" de eucaliptos nueve años después

Una imagen referencial de la aldea de Chandebrito tras el fuego Archivo El Ideal Gallego

La ola de incendios forestales de octubre de 2017 en Galicia quedó marcada por la muerte de cuatro personas, dos de ellas eran mujeres que huían del fuego y perecieron en Chandebrito, municipio de Nigrán (Pontevedra), atrapadas en una furgoneta. Nueve años después de aquellos trágicos sucesos, la que fue 'zona cero' sufre rebrotes "imparables" de eucaliptos.

"Lo importante era prepararse para que no hubiera otro octubre igual que hubo hace nueve años", reflexiona el alcalde de Nigrán, Juan González, quien asegura, en conversación con Europa Press, que están "mejor preparados" con las medidas adoptadas durante este tiempo.

Para ello, pone en valor el parque forestal Os Matos-Río Táboas, impulsado en 42 hectáreas de montes quemadas en los incendios de 2017, una iniciativa en la que se avanza y que "sí que ayudó" a evitar incendios en la zona en los últimos, salvo algún conato como el que en 2025 hizo revivir la tragedia a los vecinos al acercarse a casas.

"Esos incendios nos abrieron los ojos", asegura el regidor, quien expone que en colaboración con las comunidades de montes como la de Chandebrito se dio forma a este parque forestal en el que se ha trabajado en erradicar especies invasoras y hacer nuevas plantaciones, las últimas este mismo año.

Y es que el regidor expone que "la relación con el monte que rodea Chandebrito había que tratarlo de una forma diferente".

No obstante, reconoce complicaciones como que "los rebrotes de acacias y eucaliptos son imparables", "hay que estar encima de ellos de seguido". Asegura que "no es una cosa tan sencilla" cortar a estas especies y conseguir que mueran para que "no vuelvan a salir".

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Nueva brigada

Destaca que llevan cuatro años con una brigada forestal propia que termina esta semana al tratarse de interinos. Ahora se prevé la creación de una nueva brigada municipal que esté lista "para Navidades", con la intención de que puedan ser plazas fijas, "personal del Ayuntamiento" igual que "ocurre con electricistas o administrativos".

Si bien indica que la Xunta no se puso en contacto con el municipio "directamente", mantienen "muy buena relación" con el distrito forestal, en colaboración con limpiezas perimetrales.

Avisa que la "prevención de incendios para verano no hay que hacerla en mayo o junio, que ya es incontrolable", sino realizarla "todo el año". Emplaza a la Administración autonómica a "empezar ahora" y "no en el mes de mayo".

El alcalde valora que en estos años no se han producido grandes incendios desde los trágicos fuegos de 2017, más allá de un conato en 2025 en Chandebrito, así como "otro conato en Parada".

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"Abandono"

Mientras, el portavoz de la Asociación Veciñal e Cultural Chandebrito 1807, Carlos Gómez, denuncia el "abandono" en el que se encuentran diferentes fincas de particulares en esta parroquia en la que viven unas 500 personas. "Incluso la zona en la fallecieron dos vecinas está peor de lo que estaba hace nueve años", resume.

En declaraciones a Europa Press, advierte que "hay muchísimo más eucalipto" con rebrotes de esta especie y de acacias, en una situación que "se agravó" porque "los incendios lo que provocan es que las semillas del arbolado se expandan aún más".

Sobre la limpieza fincas, ve "lamentable que la propia Administración autonómica y el Ayuntamiento, que tienen competencias, no hagan nada al respeto", lo que "es un poco triste". Avisa que no se roza en "muchas zonas" en los 50 metros alrededor de viviendas. "Se podría hacer muchísimo y no se hace", asegura.

Entre las medidas más urgentes de cara al futuro, pide una "revisión del catastro", dado que "no hay manera de saber de quién son" la fincas abandonas. Advierte que la "Administración estatal es la responsable del catastro y la autonómica tiene competencias en suelo rústico y forestal", por lo que tienen que "tomar medidas efectivas" al haber cada vez más sequía y "expropiar en caso de incumplimientos reiterados".

También echa en falta actuación de la comunidad de montes de Chandebrito y espera que haya elecciones próximamente "después de ocho años sin hacer asambleas".

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En lo tocante al parque forestal en Chandebrito, el portavoz de la asociación vecinal se queja de que se trata "más de un anuncio que otra cosa", con "alguna limpieza y alguna plantación" en el límite con Camos, pero demanda mayor avance.

En lo tocante a infraestructuras, Carlos Gómez recuerda que los vecinos están "bastante cabreados" con que no se haga una pista peatonal entre Camos y Chandebrito, a pesar de que se recogieron casi 700 firmas.

Cuatro víctimas mortales en 2017

El 15 de octubre de 2017 dos mujeres fueron halladas muertas en un vehículo que quedó atrapado por el fuego en Chandebrito, quienes fueron recogidas por una vecina para tratar de escapar de las llamas. La policía abrió un camino y se indicó a los vecinos que podían salir por allí, pero cambió el viento y les señalaron que tenían que dar marcha atrás. Maniobrando, el vehículo quedó atrapado y ya no pudieron salir. Un Bosque da Memoria recuerda ahora en la zona estos incendios.

En los fuegos de octubre de 2017 hubo otras dos víctimas mortales en Galicia. Por un lado, un vecino de edad avanzada de la parroquia de Abelenda, en el municipio de Carballeda de Avia (Ourense), cuyo cadáver fue hallado en un galpón ubicado detrás de su casa. La hipótesis es que quiso ir a apagar por su cuenta las llamas que cercaban su vivienda, pero se cayó y no fue capaz de levantarse, hasta que fue alcanzado por el fuego. El cuarto fallecido fue un septuagenario cuando apagaba un incendio subido a un muro en Vigo.

De esa ola de incendios salió una comisión parlamentaria que aprobó un dictamen en septiembre de 2018 con más de un centenar de medidas. Actualmente, está pendiente de aprobación desde hace años un nueva ley antincendios en Galicia, ya que la vigente data de 2007.