Un libro da USC con cartas de Alejandra Murguía, filla de Rosalía de Castro e Manuel Murguía, revela datos sobre eles
A Universidade de Santiago de Compostela (USC) acaba de publicar 'Cartas de Alejandra Murguía de Castro a Ángela Santamarina (1916-1925)', un epistolario que busca "dar voz" á autora destas misivas, "completamente ensombrecida" polos seus pais, Rosalía de Castro e Manuel Murguía. Sobre ambos, a obra achega datos até agora descoñecidos.
O libro foi presentado este venres en Santiago nun acto coa presenza de, entre outros, a profesora e investigadora Dores Vilavedra, encargada da edición do volume. Este é o primeiro título da nova Biblioteca da Cátedra Rosalía de Castro. A publicación está á venda na Libraría Dixital da USC por un prezo de 12 euros.
Vilavedra, segundo recolle a USC, reivindica o interese propio de Alejandra Murguía, que, a pesar de "ter moito que facer e dicir", quedou invisibilizada en detrimento de os seus proxenitores. Ademais, o epistolario tamén reconstrúe durante unha década a amizade entre ela e Ángela Santamarina, "vinculadas por numerosos intereses e afectos, pero separadas por unha notable distancia económica e social", incide a institución académica.
Entre os datos máis reveladores sobre Rosalía de Castro, a editora destaca que "Alejandra fala de que a súa nai tivo cinco abortos". Esta información convida a repensar aspectos da súa relación con Murguía, o desenvolvemento da súa obra e silencios na súa traxectoria editorial. Segundo a súa editora, tamén pode "arroxar luz" sobre algúns dos seus poemas e favorecer novas lecturas e interpretacións.
Ademais, o volume ofrece información sobre Rosalía como escritora profesional e sobre a xestión que a familia realizou dos seus dereitos de autora. As cartas permiten achegarse ás negociacións, dificultades e pequena liorta coas editoriais nun momento no que a conservación e administración do legado da autora pasara ás mans das súas fillas.
En relación a Manuel Murguía, en palabras da súa editora, contribúe a "desmitificar" a súa figura. As cartas presentan a un pai "absorbente e tiránico", aínda que tamén "profundamente admirado e querido polas súas fillas". Á súa vez, o epistolario deixa constancia da "precariedade extrema" na que se desenvolveron a últimas década da súa vida e ofrece datos sobre os avatares sufridos pola súa biblioteca após o seu falecemento, segundo avanza a USC.
Carreira interrompida
Alejandra Martínez-Murguía de Castro naceu en Santiago de Compostela en 1859 e foi a primoxénita de Rosalía de Castro e Manuel Murguía. Debuxante, pintora e ilustradora, realizou acuarelas, retratos e gravados, foi mestra do seu irmán Ovidio Murguía e colaborou na prensa ilustrada do seu tempo. Os seus traballos apareceron na Ilustración Galega e Asturiana, dirixida por Manuel Murguía. A prensa da época chegou a presentala como unha das novas promesas da arte galego.
Tamén participou na construción gráfica dos símbolos do galeguismo. Está documentado que foi a autora do deseño do estandarte encargado en 1891 polo Centro Galego dá Habana, unha peza con alegorías e elementos heráldicos que incorporaba a banda azul transversal sobre fondo branco. A investigación contemporánea sitúaa no proceso colectivo do que xurdiu a bandeira galega, aínda que non existe unha proba definitiva que permita atribuír a unha soa persona o deseño actual.
"A súa traxectoria, con todo, estivo marcada polas renuncias", perfila a institución académica. Tras a morte de Rosalía en 1885, asumiu o coidado do pai e dos seus irmáns, relegando as súas propias aspiracións profesionais. Chegou a rexeitar un posto como restauradora no Museo do Prado porque Manuel Murguía non aprobaba que se marchase a Madrid, "unha oportunidade que podería permitirlle desenvolver unha carreira artística independente", incide a USC.