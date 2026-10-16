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Galicia

Octubre está siendo menos lluvioso de lo habitual en Galicia

Efe
16/10/2026 11:47
La lluvia y el fuerte viento pusieron en apuros a más de uno en la ciudad
Una mujer intenta resguardarse de la lluvia y el viento en A Coruña
Javier Alborés
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Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico a inicios de octubre se cifran en 33 litros por metro cuadrado (l/m2), según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El valor normal correspondiente para este periodo es de 30 l/m2.

Las precipitaciones acumuladas presentan una distribución muy heterogénea en la península, con valores superiores a los normales en amplias zonas del centro, norte y este peninsular. Mientras tanto, las cantidades son inferiores a los normales en gran parte de Galicia, Andalucía y Extremadura.

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En cuanto a los archipiélagos, Aemet precisa que las lluvias acumuladas se sitúan generalmente por debajo de lo normal en Baleares. En Canarias predominan los valores inferiores a los normales salvo en algunas zonas del norte de las islas de mayor relieve y en la mitad sur de Fuerteventura.

Durante el periodo comprendido entre el 7 y el 13 de octubre, las precipitaciones afectaron sobre todo al tercio norte de la Península y, en menor medida, a zonas del interior peninsular y a ambos archipiélagos. De esta manera, se superaron los 20 l/m2 en toda la cornisa cantábrica, en el Pirineo occidental y en algunos puntos del sistema Ibérico, en el litoral catalán y de Murcia, así como en Mallorca, en el norte de Tenerife y Gran Canaria y en el sur de Fuerteventura.

En estos días, las cantidades más destacadas, superiores a 60 l/m2, se registraron en el interior de Cantabria y en el litoral asturiano. Entre las precipitaciones acumuladas en los observatorios principales, el organismo estatal ha apuntado a los 75 l/m2 en Gijón/Musel, los 36 l/m2 en Santander/Parayas, los 28 l/m2 en Barcelona/Aeropuerto, los 27 l/m2 en Oviedo y los 26 l/m2 en Asturias/Avilés y en Pamplona/Noáin. El día 14 no se registraron precipitaciones.

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